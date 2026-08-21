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Kayseri'de apartmanda çıkan kavgada 59 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanda çıkan kavga sonucu 59 yaşındaki H.K. bıçaklanarak yaşamını yitirdi; iki şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de apartmanda çıkan kavgada 59 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de evde bıçaklanma sonucu bir kişi yaşamını yitirdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, Mimarsinan Mahallesi Göksu Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşayan 59 yaşındaki H.K. ile arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.K. bıçaklandı.

Olay yeri ve müdahale:

Çevreden yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin müdahalesinde H.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve işlem:

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından hayatını kaybeden H.K.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı morgu'na kaldırıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.

KAYSERİ&#039;NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE EVİNDE BIÇAKLANAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ.

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE EVİNDE BIÇAKLANAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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