Kayseri'de tırla çarpışan otomobil takla attı, sürücü yara almadan çıktı

Kaza ve ilk müdahale:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Mimarsinan Fatih Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda meydana gelen kazada, İ.S. (39) idaresindeki 38 FL 813 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen bir tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı; olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü İ.S., çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Görgüye göre sürücünün burnu bile kanamadan araçtan çıktığı ve kaza yerinde kısa süreli şaşkınlık yaşadığı belirtildi. Olay yerine gelen arkadaşları, İ.S.'yi teselli etti.

Kamera kayıtları ve inceleme:

Olay anı ve vatandaşların müdahalesi, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpışma ve otomobilin takla attığı anlar net şekilde kaydedildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Maddi hasar oluşan otomobil, kaza sonrası çekici ile kaldırıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için görgü tanıkları ve kamera kayıtları üzerinden çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE TIRLA ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN TAKLA ATTIĞI KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI. SÜRÜCÜNÜN BURNUNUN BİLE KANAMADAN OTOMOBİLDEN ÇIKTIĞI KAZADA OTOMOBİLİN TAKLA ATTIĞI ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ.