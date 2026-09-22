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Edirne'de yavru tilkinin kask kaçamağı

Söğütlük Millet Bahçesi'nde mola veren bisiklet grubunun yanına yaklaşan yavru tilki, yerdeki bisiklet kaskını ağzına alıp uzaklaştı; anlar cep telefonunda.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 00:50

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 00:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Edirne'de yavru tilkinin kask kaçamağı

tilkinin kask kaçışı:

Edirne'de Söğütlük Millet Bahçesi'nde bisiklet sürüşü yapan bir grup, mola verdiği sırada beklenmedik ve neşeli bir olayla karşılaştı. Yanlarına yaklaşan yavru tilki, yerde duran bir bisiklet kaskını ağzına alarak hızla uzaklaştı. O anlar, grubun cep telefonu kameralarına yansıdı.

olayın gelişimi:

Bisikletçilerin mola esnasında yerde bıraktıkları kaskı gören tilki, kısa süre içinde kaskı kapıp koşmaya başladı. Kaskın sahibi genç bisikletçi, tilkinin peşinden koştu ancak sevimli hayvana yetişemedi. Olay sırasında kimseye zarar gelmedi ve tilkinin hareketi, çevredeki herkeste şaşkınlık ve gülüşmelere yol açtı.

kaydedilen anlar ve izlenimler:

Yaşananlar, grubun telefonlarına geçtiği için renkli görüntüler olarak kayda alındı. Görüntülerde tilkinin çevikliği ve kaskı taşıma çabası dikkat çekiyor; bisikletçiler ise hem şaşkın hem de eğlenmiş halde olay anını izledi. Olay, doğayla beklenmedik karşılaşmaların ne kadar sürprizli olabileceğini gösterdi.

EDİRNE’DE SEVİMLİ HIRSIZLIK: YAVRU TİLKİ BİSİKLET KASKINI KAPIP KAÇTI

EDİRNE’DE SEVİMLİ HIRSIZLIK: YAVRU TİLKİ BİSİKLET KASKINI KAPIP KAÇTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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