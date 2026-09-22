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Yenimahalle 500. Sokak'ta üç kişinin ölümü: polis inceleme başlattı

Anadolu Mahallesi 500. Sokak'ta bir dairede üç erkek ölü bulundu; cesetlerde kurşun ve bıçak yarası tespit edildi, polis soruşturuyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 00:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yenimahalle 500. Sokak'ta üç kişinin ölümü: polis inceleme başlattı

olay yeri ve ilk müdahale:

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 500. Sokak adresindeki bir apartman dairesinde üç kişinin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, dairedeki üç kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

kimlik tespiti ve bulgular:

Yapılan araştırma sonucu cesetlerin Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı'ya ait olduğu tespit edildi. İlk bulgulara göre ölümlerle ilgili olarak üzerlerinde kurşun ve bıçak yarası olduğu belirlenmiş, cesetler daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

polis soruşturması:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri, fail veya faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Yetkililer, olay yerinde ve çevresinde delil ve tanık araştırması yürütüyor; soruşturmanın seyrine göre ilave işlemler yapılacağı bildirildi.

ANKARA&#039;NIN YENİMAHALLE İLÇESİNDE BULUNAN BİR APARTMAN DAİRESİNDE 3 ERKEK CESEDİ BULUNDU.

ANKARA'NIN YENİMAHALLE İLÇESİNDE BULUNAN BİR APARTMAN DAİRESİNDE 3 ERKEK CESEDİ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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