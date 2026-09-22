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Adıyaman'da Atatürk Bulvarı yakınlarında çarpışma: motosiklet sürücüsü Mehmet Dağ yaralandı

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı yakınında motosikletle otomobil çarpıştı; sürücü Mehmet Dağ yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 00:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı yakınlarında çarpışma: motosiklet sürücüsü Mehmet Dağ yaralandı

Kaza detayları

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Emniyet Müdürlüğü yakınlarında meydana gelen kazada, bir motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü Mehmet Dağ yaralanırken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza yeri ve taraflar:

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Dağ yönetimindeki 02 HD 048 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın Emniyet Müdürlüğü yakınında, Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştiği aktarıldı.

Yaralıya müdahale ve soruşturma:

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı, ambulansta tedavi edilmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak emniyet birimlerince soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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