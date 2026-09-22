Sümerevler Mahallesi'nde motosiklet devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da motosiklet devrildi

Adıyaman merkezde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olay Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde gerçekleşti.

kaza yeri ve gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç devrildi. Kazada sürücü Yusuf Melih Doğan yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yusuf Melih Doğan'ı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili jandarma ve emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve olay yerinde inceleme yapıldı.

Yetkililer, kaza nedeninin tespiti ve benzer olayların önlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ADIYAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.