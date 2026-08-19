Patnos'ta dirsek artroskopisiyle günlük yaşama dönüş sağlandı

Patnos Devlet Hastanesi'nde dirsek ekleminde hareket kısıtlılığı ve ağrı yaşayan 36 yaşındaki Emrah Demir, Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Mevlüt Büyük tarafından gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Hastanın şikâyetleri üzerine yapılan tetkiklerde eklem içinde hareketi kısıtlayan serbest kıkırdak parçaları tespit edildi.

Ameliyatın ayrıntıları:

Operasyon, artroskopik yani kapalı cerrahi yöntemle yapıldı. Bu teknikle eklem içerisine girilerek görsel kontrol sağlandı ve hareketi engelleyen parçalar temizlendi. Ameliyatta toplam 6 serbest kıkırdak cismi çıkarıldı; en büyüğü yaklaşık 1,5 santimetre ölçüsündeydi. Operasyon sonrasında hedef, hastanın dirsek fonksiyonlarını yeniden kazandırmak ve günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmaktı.

Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Mevlüt Büyük ameliyat hakkında şunları söyledi: "Hastamızda dirsek ekleminin içerisinde hareketi kısıtlayan ve şikâyetlere neden olan serbest kıkırdak parçaları mevcuttu. Artroskopik, yani kapalı cerrahi yöntemle ekleme girerek bu parçaları çıkardık. En büyüğü yaklaşık 1,5 santimetre olan toplam 6 serbest cismi eklem içerisinden temizledik. Hastamızın dirsek fonksiyonlarını yeniden kazanmasını ve günlük yaşamına daha rahat devam etmesini hedefliyoruz".

Hastanın durumu ve bölge için önemi:

Ameliyat sonrası Emrah Demir, kolunu artık rahatça kullanabildiğini ve günlük yaşamındaki kısıtlamaların azaldığını belirtti: "Ben kolumu rahatlıkla kullanamıyordum, çok sık ağrılar çekiyordum. Ameliyattan sonra artık kolumu rahatlıkla kullanabiliyorum. Manuel araba kullanamıyordum, şimdi çok rahat bir şekilde kullanıyorum."

Hastanın vurguladığı gibi, Patnos’ta bu tür ileri düzey operasyonların yapılabilir olması, ilçe ve çevresindeki vatandaşların tedavi için uzak merkezlere gitme zorunluluğunu azaltıyor. Patnos Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen bu başarılı müdahale, yerel sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artmasının hasta konforu ve toplumsal erişim açısından taşıdığı önemi bir kez daha gösterdi.

ORTOPEDİ UZMANI OP. DR. MEVLÜT BÜYÜK