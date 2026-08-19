belediye ekibinin hızlı müdahalesi serayı ve ormanı kurtardı

Erdemli ilçesine bağlı Güneyli Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, kadın tarım işçilerinin serada çalıştığı sırada ürünlerin sandıklanmasında kullanılan ahşap ve naylon kaplı baraka'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede barakayı sardı; o sırada bölgeden geçen Erdemli Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Limon Çiçeği Ekibi durumu fark ederek hızlı biçimde müdahale etti.

müdahale süreci:

Ekip, araçlarını durdurup yangına önce yangın tüpü ile müdahale etti. Ardından bölgede bulunan ilaç tankerindeki suyu kullanarak alevleri söndürme çalışmalarını sürdürdü. Bu müdahaleyle alevlerin yakındaki seraya ve ormanlık alana sıçraması önlendi. Ekip yangını kontrol altına alırken aynı zamanda 112'yi arayıp itfaiyeye haber verdi; itfaiye ekipleri olay yerine gelerek soğutma çalışması yaptı.

ödül ve açıklamalar:

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, yangının büyümesini engellemek için müdahalede bulunan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Limon Çiçeği Ekibini makamında kabul ederek her bir personele teşekkür belgesi verdi. Başkan Kara, gösterdikleri hızlı müdahale ve duyarlılık nedeniyle personeli tebrik etti.

Ekipten Hikmet Tuncar, yangına hızlı müdahale ettiklerini ve seraya ile ormanlık alana geçmesini engellediklerini aktardı. Tuncar, içeride bir motor, ürünler ve kasaların olduğunu, motoru çıkardıklarını ancak ürünlerin hızlı yanması nedeniyle onlara müdahale edemediklerini söyledi. Olayın ardından itfaiyenin soğutma çalışmalarına katıldığı bildirildi.

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