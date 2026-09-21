Dolar 48,8156 +0,01%
Euro 56,0311 +0,14%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.838,28 -0,61%
EUR/USD 1,1474 +0,05%
Brent Petrol 97,61 +1,42%
--°

Kayserispor'a eski antrenör alacağı nedeniyle üç dönem transfer yasağı

Kayserispor, eski antrenör Trond Strande'nin 60 bin Euro'luk alacağı nedeniyle FIFA tarafından üç dönem transfer yasağına uğradı; yasağın kaldırılması ödemeye bağlı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor'a eski antrenör alacağı nedeniyle üç dönem transfer yasağı

FIFA'dan Kayserispor'a 3 dönemlik transfer yasağı

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, eski teknik ekip üyelerinden kaynaklanan alacak talepleri yüzünden bir kez daha transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı. Kulübün eski antrenörü Trond Strande'in 60 bin Euro tutarındaki alacağı nedeniyle FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

Neden yasağı getirildi:

Kulüp, daha önce eski teknik direktör Erling Moe ve yardımcısına ilişkin bir başka alacak dosyası nedeniyle de transfer yasağı yaşamıştı. Bu yeni karar, ekibin antrenör kadrosunda yer alan bir isimden kaynaklanan alacağın ödenmemesi sonucu gündeme geldi. İlgili dosyada belirtilen meblağın kesin tutarı 60 bin Euro olarak kaydedildi.

Yasağın kaldırılması ve kulübe etkisi:

Kayserispor yönetimi durumu kamuoyuna duyururken, sorunun çözüm yolunun açık olduğunu belirtti. Yönetim Kurulu Üyesi Emir Akpınar şu ifadeyi kullandı: "Eski teknik ekibimizde yer alan Trond Strande kaynaklı 60 bin Euro tutarındaki alacak nedeniyle kulübümüze FIFA nezdinde 3 dönem transfer yasağı uygulanmıştır. Söz konusu dosya 'öde-kaldır' niteliğinde olup, ilgili tutarın ödenmesiyle birlikte transfer yasağı kaldırılacaktır".

Yasağın devam etmesi halinde kulübün transfer planları doğrudan etkilenebilir; ödemelerin yapılması ve evrak süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte kısıtlamanın kaldırılması bekleniyor. Kayserispor'un transfer masasında herhangi bir hareket öncesi bu dosyayı çözmesi öncelikli hedef olarak öne çıkıyor.

1. LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR&#039;A ESKİ ANTRENÖRÜ TROND STRANDE’DEN KAYNAKLANAN TRANSFER YASAĞI...

1. LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR'A ESKİ ANTRENÖRÜ TROND STRANDE’DEN KAYNAKLANAN TRANSFER YASAĞI GELDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de amatör takımlara uygulamalı oyun kuralları eğitimi
images

Ümit milliler Miskolc'taki Ukrayna sınavına hazırlanıyor
images

Fenerbahçe'de Meesseman dönemi uzadı
images

Başkentten dünya sahasına: Ankara ilk WTA 125 etkinliğine ev sahipliği yapıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Markette nefesi kesilen adama eğitimli müdahale hayat verdi

Çayırlı'da tarladan sofraya: beyaz kuru fasulye hasadı başladı

Emirdağ çıkışında kamyon çarpışması: yaralı sürücü vinçle çıkarıldı

Marmaris'te 'İzmarit Savaşçıları' sessiz kirliliğe karşı göreve başladı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı