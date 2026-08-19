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Kayserispor'da kaptan üçlüsü netleşti

Kayserispor'un 2026-2027 sezonu kaptanları açıklandı; Semih Güler başkanlığında Gökhan Değirmenci ikinci, Benhur Keser ise üçüncü kaptan oldu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor'da kaptan üçlüsü netleşti

kaptanlar açıklandı:

Kayserispor'da 2026-2027 sezonu kaptanlık görevleri belirlendi. Semih Güler birinci kaptan olarak takımın saha içindeki liderliğini üstleniyor. Tecrübeli savunmacı, sezonun ilk iki haftasında Vanspor ve Sivasspor karşılaşmalarında da kaptan olarak sahadaydı.

diğer kaptanların rolleri:

Gökhan Değirmenci ikinci kaptan olarak kalede takımın deneyimini temsil ediyor. Benhur Keser ise üçüncü kaptan pozisyonunda ve hücum hattındaki katkısıyla öne çıkıyor; Benhur, Sivasspor maçında Kayserispor'un ilk golünü kaydetti.

sezon başlangıcına etkisi:

Kaptan üçlüsünün saha içi ve saha dışı sorumluluk paylaşımı, takımın yeni sezona hızlı bir başlangıç yapmasında rol oynadı. Kayserispor, TFF 1.Lig'de çıktığı Vanspor ve Sivasspor maçlarını kazanarak 2'de 2 yaptı ve kaptan liderliğinin henüz sezon başında olumlu yansımasını gösterdi.

Kamuoyunda daha önce de bu üç futbolcunun kaptanlık sıralamasında ön plana çıktığı yönündeki gözlemler, kulübün resmi kararlarıyla doğrulanmış oldu.

KAYSERİSPOR’DA 2026-2027 SEZONUNDA TAKIMIN KAPTANLARI BELLİ OLDU.

KAYSERİSPOR’DA 2026-2027 SEZONUNDA TAKIMIN KAPTANLARI BELLİ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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