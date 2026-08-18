Dolar 47,9246 +0,00%
Euro 55,4949 -0,03%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.786,50 -0,36%
EUR/USD 1,1581 +0,03%
Brent Petrol 91,83 +0,89%
--°

Kazasız yazan araçlarda gözden kaçan tehlike: şasi ve hava yastığı kontrolleri şart

İkinci el araç alımında 'kazasız' beyanına güvenmeyin; şasi, hava yastıkları, kilometre ve motor geçmişi sigorta kayıtları ve ekspertizle doğrulanmalı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:55

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 10:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kazasız yazan araçlarda gözden kaçan tehlike: şasi ve hava yastığı kontrolleri şart

uzman uyarısı

İkinci el araç piyasasında sıkça karşılaşılan "kazasız", "değişensiz", "servis bakımlı" ve "ilk sahibinden" gibi ifadeler alıcıları yanıltabiliyor. Ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, aracın yalnızca dış görünüşüne veya satıcının beyanına güvenilmemesi gerektiğini, alım öncesi mutlaka sigorta kayıtları sorgulaması ve detaylı ekspertiz yapılması gerektiğini vurguluyor.

şasi ve kaporta incelemesinde dikkat edilmesi gerekenler:

Uysal, aracın en kritik noktalarından birinin şasi olduğunu belirtiyor. Şasinin gözle ve ölçümle kontrol edilmesi, varsa işlem izi veya onarımın ne kadar olduğunu açık şekilde raporlanması gerekiyor. Bazı ekspertiz raporlarında şasi için "kirli, bakılmadı" gibi ifadeler yer alabildiğini söyleyen Uysal, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını; müşteriye şasi gösterilerek bulguların netleştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Vidalar, kapılar ve kapı numaraları gibi ayrıntılar da incelenmeli; aynı renk çıkma kapı takılarak araç orijinalmiş gibi gösterilebiliyor.

hava yastığı ve boya ilişkisinin yanıltıcılığı:

Aracın dıştan boya izleri taşımaması, kazası olmadığını göstermeyebilir. Uysal, "araçta boya bulunmayabilir ancak sürtme ve darbeler nedeniyle hava yastıkları açılmış olabilir" uyarısını yapıyor. Bu nedenle kaporta ve alt kısımların ayrıntılı tespiti, hava yastıklarının durumu ve açılma izlerinin kontrolü önem taşıyor. Ekspertizde kaporta uygun bulunduktan sonra motor aksamı da gözden geçirilmeli.

motor, şanzıman ve kilometre doğrulama:

Özellikle dizel araçlarda turbo, enjektör, EGR ve dizel partikül filtresi gibi parçaların durumu kontrol edilmeli. Ayrıca kilometre değerinin doğruluğu ve şanzıman ile motor performansında anormallik olup olmadığı uzman tarafından incelenmeli. Uysal, araç geçmişinin önce sigorta şirketlerinden sorgulanmasını, daha sonra ekspertize götürülmesini öneriyor; sigorta kayıtları geçmiş onarım ve çarpışma bilgileri hakkında önemli ipuçları veriyor.

Uysal ayrıca alıcıların kötü uygulama yapan ustalardan uzak durması, işini düzgün yapan servis ve ekspertizleri tercih etmesi gerektiğini söylüyor. Araç için birden fazla yerden fiyat teklifi alıp karşılaştırma yapılması, şişirilmiş fiyatlarla gereksiz tamiratların önüne geçilmesine yardımcı olacak. Sonuç olarak, şasi, hava yastıkları, motor, şanzıman ve kilometre kontrolleri doğru yapıldığında alıcının ileride yüksek maliyetlerle karşılaşmasının önüne geçilebiliyor.

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA DOLANDIRICI SATICILARIN &quot;KAZASIZ&quot;, &quot;DEĞİŞENSİZ&quot;, &quot;SERVİS BAKIMLI&quot; VE...

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA DOLANDIRICI SATICILARIN "KAZASIZ", "DEĞİŞENSİZ", "SERVİS BAKIMLI" VE "İLK SAHİBİNDEN" GİBİ İFADELERLE ALICILARI ETKİLEYEBİLDİĞİNİ BELİRTEN EKSPERTİZ UZMANLARI, ARAÇ SATIN ALACAK VATANDAŞLARI ÖZELLİKLE ŞASE, HAVA YASTIKLARI VE KİLOMETRE KONUSUNDA UYARDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mezarın açılacağı haberinin ardından Süleymancılar Karacaahmet'te toplandı
images

Diyarbakır'da iş dünyası huzura sıkılan kurşuna ortak tepki verdi
images

Diyarbakır iş dünyasından kuyumcuya yönelik kurşunlamaya ortak tepki
images

Eskişehir müftülüğünde ihtida merasimi: İtalya uyruklu Annachiara Ferrara müslüm...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası