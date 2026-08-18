Kazasız yazan araçlarda gözden kaçan tehlike: şasi ve hava yastığı kontrolleri şart

uzman uyarısı

İkinci el araç piyasasında sıkça karşılaşılan "kazasız", "değişensiz", "servis bakımlı" ve "ilk sahibinden" gibi ifadeler alıcıları yanıltabiliyor. Ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, aracın yalnızca dış görünüşüne veya satıcının beyanına güvenilmemesi gerektiğini, alım öncesi mutlaka sigorta kayıtları sorgulaması ve detaylı ekspertiz yapılması gerektiğini vurguluyor.

şasi ve kaporta incelemesinde dikkat edilmesi gerekenler:

Uysal, aracın en kritik noktalarından birinin şasi olduğunu belirtiyor. Şasinin gözle ve ölçümle kontrol edilmesi, varsa işlem izi veya onarımın ne kadar olduğunu açık şekilde raporlanması gerekiyor. Bazı ekspertiz raporlarında şasi için "kirli, bakılmadı" gibi ifadeler yer alabildiğini söyleyen Uysal, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını; müşteriye şasi gösterilerek bulguların netleştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Vidalar, kapılar ve kapı numaraları gibi ayrıntılar da incelenmeli; aynı renk çıkma kapı takılarak araç orijinalmiş gibi gösterilebiliyor.

hava yastığı ve boya ilişkisinin yanıltıcılığı:

Aracın dıştan boya izleri taşımaması, kazası olmadığını göstermeyebilir. Uysal, "araçta boya bulunmayabilir ancak sürtme ve darbeler nedeniyle hava yastıkları açılmış olabilir" uyarısını yapıyor. Bu nedenle kaporta ve alt kısımların ayrıntılı tespiti, hava yastıklarının durumu ve açılma izlerinin kontrolü önem taşıyor. Ekspertizde kaporta uygun bulunduktan sonra motor aksamı da gözden geçirilmeli.

motor, şanzıman ve kilometre doğrulama:

Özellikle dizel araçlarda turbo, enjektör, EGR ve dizel partikül filtresi gibi parçaların durumu kontrol edilmeli. Ayrıca kilometre değerinin doğruluğu ve şanzıman ile motor performansında anormallik olup olmadığı uzman tarafından incelenmeli. Uysal, araç geçmişinin önce sigorta şirketlerinden sorgulanmasını, daha sonra ekspertize götürülmesini öneriyor; sigorta kayıtları geçmiş onarım ve çarpışma bilgileri hakkında önemli ipuçları veriyor.

Uysal ayrıca alıcıların kötü uygulama yapan ustalardan uzak durması, işini düzgün yapan servis ve ekspertizleri tercih etmesi gerektiğini söylüyor. Araç için birden fazla yerden fiyat teklifi alıp karşılaştırma yapılması, şişirilmiş fiyatlarla gereksiz tamiratların önüne geçilmesine yardımcı olacak. Sonuç olarak, şasi, hava yastıkları, motor, şanzıman ve kilometre kontrolleri doğru yapıldığında alıcının ileride yüksek maliyetlerle karşılaşmasının önüne geçilebiliyor.

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA DOLANDIRICI SATICILARIN "KAZASIZ", "DEĞİŞENSİZ", "SERVİS BAKIMLI" VE "İLK SAHİBİNDEN" GİBİ İFADELERLE ALICILARI ETKİLEYEBİLDİĞİNİ BELİRTEN EKSPERTİZ UZMANLARI, ARAÇ SATIN ALACAK VATANDAŞLARI ÖZELLİKLE ŞASE, HAVA YASTIKLARI VE KİLOMETRE KONUSUNDA UYARDI.