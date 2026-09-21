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Keban'da dağ keçileri yerleşimlere yaklaştı

Keban'da koruma altındaki dağ keçileri ilçe merkezine yakın kayalık ve dağlık alanlarda görüldü; vatandaşlar ilerlemelerini cep telefonuyla kaydetti.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Keban'da dağ keçileri yerleşimlere yaklaştı

Keban'da dağ keçileri yerleşimlere yaklaştı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, doğal yaşam alanlarında yaşayan koruma altındaki dağ keçileri ilçe merkezine yakın noktalarda görüldü. Hayvanların kayalık ve dağlık arazide ilerlediği anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

görüntülenen anlar:

Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla alınan görüntülerde, keçilerin yerleşimlere yakın kayalık alanlarda dolaştığı ve ara sıra geçiş yaptığı görüldü. Bu sahneler, bölgedeki dağ keçilerinin zaman zaman insan yaşam alanlarına yakınlaştığını ortaya koydu.

vatandaşların tepkisi ve dikkat çekenler:

Görgü tanıkları, keçilerin görülmesinin ilçe halkının ilgisini çektiğini belirtti. Uzaktan çekilen videolar, hayvanların doğal davranışlarını bozmadan izlenmesi gerektiğini hatırlattı. Haberde yetkililerden yapılmış bir açıklama yer almadı.

ELAZIĞ’IN KEBAN İLÇESİNDE KORUMA ALTINDA BULUNAN DAĞ KEÇİLERİ, İLÇE MERKEZİNE YAKIN BÖLGELERDE...

ELAZIĞ’IN KEBAN İLÇESİNDE KORUMA ALTINDA BULUNAN DAĞ KEÇİLERİ, İLÇE MERKEZİNE YAKIN BÖLGELERDE GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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