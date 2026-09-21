Göletler canlandı: Kastamonu'ya 800 bin sazan yavrusu bırakıldı

Balıklandırma çalışması gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamındaki balıklandırma çalışması, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde üretilen toplam 800 bin adet sazan balığı yavrusu, il genelinde belirlenen gölet ve akarsulara salındı.

ilçe dağılımı:

Yavruların ilçe bazındaki dağılımı şu şekilde oldu: Merkez ilçede 10 bin 500 adet; Araç ilçesinde 205 bin 250 adet; Daday ilçesinde 158 bin 250 adet; Devrekani ilçesinde 196 bin 500 adet; Taşköprü ilçesinde 218 bin 250 adet; Tosya ilçesinde 7 bin 500 adet; İhsangazi ilçesinde 3 bin 750 adet sazan yavrusu bırakıldı.

uygulama alanı ve yürütme:

Çalışmalar, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından saha dağıtımıyla gerçekleştirildi ve belirtilen adetler belirlenen gölet ile akarsulara salındı.

Balıklandırma operasyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda il genelindeki su kaynaklarına yapılan planlı salımlar çerçevesinde tamamlandı.

KASTAMONU'DA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İL GENELİNDEKİ GÖLET VE AKARSULARA 800 BİN ADET SAZAN BALIĞI YAVRUSU BIRAKILDI.