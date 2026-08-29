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Kelechi Iheanacho Bursaspor'da gol serisini sürdürüyor

Celtic'ten transfer edilen Kelechi Iheanacho, Bursaspor formasıyla ilk dört lig maçında da gol bırakmadı; Kayseri'de penaltıyı gole çevirdi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 23:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kelechi Iheanacho Bursaspor'da gol serisini sürdürüyor

İheanacho bursaspor formasıyla sezona etkili başladı:

Bursaspor'un yaz transfer döneminde İskoç devi Celtic'ten kadrosuna kattığı Kelechi Iheanacho, yeşil-beyazlılarla çıktığı ilk maçlardan itibaren golcü kimliğini gösterdi. 29 yaşındaki santrfor, takımının hücum hattına beklenen katkıyı vererek taraftarların beklentilerini karşılıyor.

Geçtiğimiz sezon Celtic formasıyla tüm kulvarlarda 24 maçta 9 gol ve 1 asist üreten Iheanacho, Bursaspor kariyerine hızlı bir başlangıç yaparken fiziksel varlığı ve bitiriciliğiyle öne çıkıyor.

Kayserispor maçındaki kilit anlar:

Ligin 4. haftasında oynanan kritik Kayserispor deplasmanında Iheanacho, takımının 1-0 geride olduğu anda sahneye çıktı. Maçın 56. dakikasında kazanılan penaltıyı soğukkanlılıkla gole çeviren Nijeryalı golcü, eşitliği sağladı; sonrasında ise ikinci golde Alperen Babacan'a verdiği kritik pasla takımının 2-1 galibiyetinde önemli rol oynadı.

İstatistikler ve takım üzerindeki etkisi:

Iheanacho, Bursaspor formasıyla çıktığı ilk dört lig maçının tamamında fileleri havalandırdı; söz konusu goller sırasıyla Bodrum FK, Iğdır FK, Fatih Karagümrük ve Kayserispor karşısında geldi. Bu düzenli skor katkısı, takımın oyun planında forvet bölgesine güven vermesinin yanı sıra rakip savunmalar için de öncelikli bir tehdit oluşturuyor.

Teknik ekip ve taraftar nezdinde beklentiler yükselirken, Iheanacho'nun formu Bursaspor'un lig içindeki hedeflerine erişme şansını güçlendiriyor. Takımın ilerleyen haftalarda bu ivmeyi sürdürüp sürdüremeyeceği ise futbol gündeminin yakından takip edilen başlıklarından biri olacak.

BURSASPOR’UN SEZON BAŞINDA İSKOÇ DEVİ CELTİC’TEN KADROSUNA KATTIĞI NİJERYALI YILDIZ KELECHİ...

BURSASPOR’UN SEZON BAŞINDA İSKOÇ DEVİ CELTİC’TEN KADROSUNA KATTIĞI NİJERYALI YILDIZ KELECHİ IHEANACHO, TRENDYOL 1. LİG’DE FORMA GİYDİĞİ İLK 4 MAÇIN TAMAMINDA GOL ATARAK MUAZZAM BİR BAŞLANGICA İMZA ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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