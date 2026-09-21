Kenan Sipahi EuroCup’ta final vizyonunu anlattı

Bahçeşehir Koleji ve A Milli Takım’ın tecrübeli oyun kurucusu Kenan Sipahi, yeni sezon hazırlık sürecinin ayrıntılarını ve takımının BKT EuroCup hedeflerini İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirdi. Sipahi, hem kulüp hem de milli takım dinamiklerinin bu sezonki performanslarını şekillendireceğini vurguladı.

Hazırlık süreci ve sezon hedefleri:

Sipahi, sezon öncesi çalışmaların yoğun ve verimli geçtiğini belirterek Antalya’daki hazırlık maçları ile takıma alışma sürecinin hız kazandığını söyledi. Milli takımda yer alan bazı oyuncuların önceki kamplarda hazırlandığını, Slovenya kampının ekip için önemli olduğunu aktardı. Buna bağlı olarak takım oyununu ve teknik istekleri sahaya yansıtmak için ekstra çaba harcadıklarını ifade etti.

EuroCup için hedeflerinin net olduğunu söyleyen Sipahi, bu sezon EuroCup’ın daha zorlu geçeceğini kabul ederek sonuna kadar gitmeyi, final oynamayı ve finalde kupayı kaldıran taraf olmayı amaçladıklarını belirtti. Sipahi, bu hedefe ulaşacaklarına inandıkları nedeni ise kaliteli bir kadroya, deneyimli bir hocaya ve kulübün sunduğu organizasyonel desteğe bağladı.

İlk haftaların önemi ve taktik hazırlık:

Sezonun ilk haftalarında çok önemli maçlar oynanacağına dikkat çeken oyuncu, fiziksel ve taktiksel hazırlıkların bu döneme göre şekillendirildiğini anlattı. Hoca tarafından sahaya yansıtılmak istenen basketbolu öğrenme sürecinin sürdüğünü söyleyen Sipahi, takımın konsantrasyonunun yüksek tutulması gerektiğini vurguladı.

Hakim oyun planını uygulamanın önemine değinen Sipahi, oyuncuların her gün üzerine koyarak performanslarını geliştirdiğini ve sezon içinde takımın bu çizgiyi sahaya yansıtmayı hedeflediğini ekledi.

Milli takım atmosferi ve Dünya Kupası hedefleri:

Sipahi, A Milli Takım’da yaz döneminde alınan iki galibiyetin moral açısından önemli olduğunu belirtti. NBA’de oynayan bazı oyuncuların katılamaması zaman zaman zorluk yaratsa da kadrodaki oyuncuların eksiksiz katkı verdiğini, gelen giden herkesin yüzde 100’ünü sahaya koyduğunu söyledi. Bu birliktelik ve olumlu ortamın sahaya da yansıdığını ifade etti.

EuroBasket sonrası özgüvenlerinin arttığını vurgulayan Kenan Sipahi, kalan son 4 maçın sıralama açısından belirleyici olduğunu ancak ekip olarak bir miktar rahatladıklarını, bu olumlu havayı koruyarak Katar’da düzenlenecek FIBA 2027 Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüreceklerini dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri kadrosunun turnuvadaki etkisini de göz önünde bulundurduklarını belirten Sipahi, yaklaşım olarak maç maç gidip kendilerine odaklanacaklarını, nihai amaçlarının turnuvada son maçı oynamak olduğunu sözlerine ekledi.

Kenan Sipahi’nin açıklamaları, Bahçeşehir Koleji’nin kulüp düzeyindeki EuroCup hedefleri ile milli takımın gelecek vizyonunun örtüştüğünü gösteriyor. Sporcu ve takım bazlı hazırlıkların verimli geçmesi, sezon ilerledikçe hedeflere ulaşma şansını artıracak temel faktörler arasında öne çıkıyor.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ BASKETBOL TAKIMI'NIN MİLLİ OYUNCUSU KENAN SİPAHİ, BU SEZON MÜCADELE EDECEKLERİ BKT EUROCUP'TA FİNAL OYNAYARAK KUPAYI KALDIRAN TARAF OLMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.