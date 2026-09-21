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Köyceğiz'in genç kanocuları Bratislava'da kürsüye çıktı

Köyceğiz Sporcu Eğitim Merkezi'nden Ramazan Canbek, Arda Kaan Demir ve Poyraz Yıldırım, Bratislava Olympic Hopes 2026'da Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Köyceğiz'in genç kanocuları Bratislava'da kürsüye çıktı

Köyceğiz'in genç kanocuları Bratislava'da kürsüye çıktı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Sporcu Eğitim Merkezi'nin yetiştirdiği sporcular, Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen Bratislava Olympic Hopes 2026 yarışlarında Milli Takım formasıyla ülkemizi ve ilimizi gururla temsil etti. Organizasyona 40 ülkeden 735 sporcunun katıldığı belirtildi; Köyceğizli kanocular güçlü performanslarla dikkat çekti.

yarışta elde edilen dereceler:

Ramazan Canbek — K1 U17 1000 metre: 1’incilik, K1 U17 500 metre: 2’ncilik.

Arda Kaan Demir — K1 U17 1000 metre: 6’ncılık.

Poyraz Yıldırım — K1 U15 500 metre: 2’ncilik.

Köyceğiz kaymakamlığı'nın mesajı:

Köyceğiz Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "40 ülkeden 735 sporcunun katıldığı organizasyonda üstün mücadeleleri ve başarılı performanslarıyla ülkemizi ve ilçemizi başarıyla temsil eden sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Başarılarınızla gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sporcuların elde ettiği dereceler, bölgedeki spor eğitiminin niteliğine dair somut bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Köyceğiz Sporcu Eğitim Merkezi'nin altyapı çalışmaları ve Milli Takım kadrosunda yer alan genç sporcuların uluslararası arenada kazandığı deneyimler, ilerleyen yıllarda daha fazla başarıya zemin hazırlaması bekleniyor.

KÖYCEĞİZLİ KANO SPORCULARINDAN BRATİSLAVA’DA BÜYÜK BAŞARI

KÖYCEĞİZLİ KANO SPORCULARINDAN BRATİSLAVA’DA BÜYÜK BAŞARI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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