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Malatya'da sporun geleceği ve efsanelerin deneyimleri paylaşılacak

Sporun Zirvesi, Malatya'da; eski milli isimler, yerel yöneticiler ve gençler, yatırımlar, altyapı ve spor eğitimi üzerine görüşecek.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Malatya'da sporun geleceği ve efsanelerin deneyimleri paylaşılacak

Malatya'da sporun zirvesi toplanıyor:

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplantı, spor dünyasının önde gelen isimlerini, yerel yönetim temsilcilerini, gençleri ve basın mensuplarını bir araya getirecek. Etkinlik, kentin spor vizyonunu değerlendirmek ve geleceğe dönük stratejileri tartışmak amacıyla planlandı.

Programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de katılım sağlayacak. Organizasyonda ayrıca Türk spor basınının deneyimli isimleri ve eski milli futbolcular yer alacak; katılımcılar bilgi ve tecrübelerini doğrudan paylaşma fırsatı bulacak.

Programın odağı:

Gündemde öncelikle spor yatırımları, gençlerin spora kazandırılması ve sportif altyapının geliştirilmesi olacak. Yerel yönetimlerin spor alanındaki çalışmaları masaya yatırılacak; uygulamada karşılaşılan zorluklar ve sürdürülebilir çözümler üzerinde durulacak.

Malatya'da sporun farklı branşlarda yaygınlaştırılması ve gençlerin sosyal gelişimine katkı sunacak projelerin nasıl hayata geçirileceği, kurumlar arası işbirlikleri ve kaynak kullanımı bağlamında ele alınacak.

Gençlerle buluşma:

Etkinliğin önemli bölümlerinden biri gençlerle bir araya gelme oturumları olacak. Türk futbolunun tanınmış isimleri, gençlere kariyer yolculukları, karşılaştıkları zorluklar ve başarı hikâyeleri hakkında doğrudan bilgi aktaracak.

Erdoğan Arıkan ile birlikte eski milli futbolculardan Hami Mandıralı, Tanju Çolak ve Ahmet Dursun gibi isimler, gençlerin motivasyonunu artıracak ve saha deneyimlerini paylaşacak. Bu buluşmalar gençlerin spora yönlendirilmesi açısından pratik tavsiyeler ve ilham verme amacı taşıyor.

Malatya buluşması, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkararak kentteki spor kültürünü güçlendirmeye yönelik somut adımların tartışılacağı bir platform sunacak. Yerel yönetimlerin katkıları ve uzmanların deneyimleri ışığında, katılımcılar geleceğe dair ortak yol haritaları oluşturmayı hedefliyor.

SPORUN ZİRVESİ MALATYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

SPORUN ZİRVESİ MALATYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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