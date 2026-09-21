Dolar 48,8155 +0,01%
Euro 55,9954 +0,07%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.842,03 -0,56%
EUR/USD 1,1468 -0,01%
Brent Petrol 97,66 +1,48%
--°

salah trabzonspor'da gol krallığı yarışının merkezinde

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, Süper Lig'de 6 maçta 7 gole ulaşıp gol krallığında zirveye yerleşti; Galatasaray derbisinde 3 gol ve 1 asistle fark yarattı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

salah trabzonspor'da gol krallığı yarışının merkezinde

Salah'ın ligdeki hızlı yükselişi:

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mohamed Salah, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 7 golle dikkat çekti. Mısırlı yıldız, bordo-mavili formayla gösterdiği performans sayesinde gol krallığı yarışının ilk basamaklarına yerleşti ve takımın hücum hattında kısa sürede belirleyici bir isim oldu.

derbide belirleyici rol:

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da maçın yıldızı Salah oldu. 34 yaşındaki futbolcu, karşılaşmada 3 gol atıp 1 asist yaparak takımının attığı dört gole de doğrudan katkı sağladı; bu performans, onun bordo-mavili formayla ilk Süper Lig derbisinde öne çıkan isim olmasını sağladı.

sıralama ve takım içindeki ağırlığı:

Süper Lig'de şimdilik gol krallığında Mohamed Salah ile Amedspor'dan Gift Orban öne çıkıyor; ikisi de 7'şer golle zirveyi paylaşıyor. Salah bu gollere 481 dakikada ulaşırken maç başına gol ortalaması 1.17 olarak kaydedildi. Onları Vedat Muriqi, Victor Osimhen ve Eldor Shomurodov 6'şar golle takip ediyor; Beşiktaş'ın yeni golcüsü Dusan Vlahovic ise 5 golde bulunuyor.

Trabzonspor cephesinde Salah, takımın ligde attığı 13 golün 7'sine imza atarak hücum yükünün önemli bir kısmını üstlendi. Mısırlı oyuncu, forma giydiği 6 maçın 4'ünde gol sevinci yaşadı ve kulübün ligde kazandığı 10 puanın 9'una doğrudan katkıda bulundu. Takımda Anthony Nwakali Onuachu ve Saviolo ikilisi 2'şer gol kaydederken, Muçi ve Dju birer kez fileleri havalandırdı.

Bu veriler, Salah'ın hem bireysel olarak gol üretimindeki etkinliğini hem de Trabzonspor'un skor üretimindeki merkezî rolünü ortaya koyuyor. Milli araya girilirken bordo-mavililer, Salah liderliğinde moralli bir tabloyla devam ediyor.

MOHAMED SALAH (ARŞİV)

MOHAMED SALAH (ARŞİV)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de amatör takımlara uygulamalı oyun kuralları eğitimi
images

Ümit milliler Miskolc'taki Ukrayna sınavına hazırlanıyor
images

Fenerbahçe'de Meesseman dönemi uzadı
images

Başkentten dünya sahasına: Ankara ilk WTA 125 etkinliğine ev sahipliği yapıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Oyun oynarken geri manevra yapan aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Okul güvenliği için eşgüdüm: 81 ilin valileri Erzincan'da toplandı

Atatürk Üniversitesi'nde kültürel miras politikalarının geleceği masaya yatırıldı

Çifte Minareli Medrese'de kadim izler sanatla yeniden hayat buldu

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı