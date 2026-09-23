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Keşefli’de bozuk yollar tarihe karıştı: 2 bin 200 metrelik sathi asfalt tamamlandı

Alanya Belediyesi, Keşefli Mahallesi'nde Güneydenizi ve Keşefli 2 Sokak'ta 2 bin 200 metrelik sathi asfalt çalışmasını tamamladı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Keşefli’de bozuk yollar tarihe karıştı: 2 bin 200 metrelik sathi asfalt tamamlandı

Keşefli’de bozuk yollar tarihe karıştı: 2 bin 200 metrelik sathi asfalt tamamlandı

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Keşefli Mahallesi'nde Güneydenizi Sokak ile Keşefli 2 Sokak'ta toplam 2 bin 200 metrelik yolun sathi asfaltla yenilenmesini tamamladı. Çalışma, yolun güvenliğini ve sürüş konforunu artırmak amacıyla gerçekleştirildi ve bölge halkının kullanımına açıldı.

çalışmanın kapsamı:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürütülen yol yenileme programı çerçevesinde mahalle mahalle ilerlemeye devam ediyor. Keşefli Mahallesi'ndeki uygulamada Güneydenizi Sokak ile Keşefli 2 Sokak'ta sathi asfalt serimi gerçekleştirildi; çalışma sonucunda yollar altyapı düzenlemeleriyle birlikte yerel trafiğe uygun hale getirildi.

muhtarın değerlendirmesi:

Keşefli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kaya, 'Keşefli 2 Sokak ve Güneydenizi Sokak'ta uzun zamandır beklediğimiz asfalt çalışması tamamlandı. Ramazan ayında bu bölgede iftar veriliyor ve yolun bozuk olması vatandaşlarımızı zor durumda bırakıyordu. Talebimizi Alanya Belediyemize ilettik, kısa sürede çalışma başladı ve çok güzel bir sonuç ortaya çıktı.' sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Muhtar, çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar'a ayrıca şükranlarını sundu.

Yeni serilen asfalt, mahalle sakinlerinin uzun süredir dile getirdiği önemli bir ihtiyacı karşılarken bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu olmasını sağlayacak.

ALANYA BELEDİYESİ, KEŞEFLİ MAHALLESİ&#039;NDE UZUN SÜREDİR BEKLENEN YOL ÇALIŞMASINI TAMAMLADI....

ALANYA BELEDİYESİ, KEŞEFLİ MAHALLESİ'NDE UZUN SÜREDİR BEKLENEN YOL ÇALIŞMASINI TAMAMLADI. GÜNEYDENİZİ SOKAK İLE KEŞEFLİ 2 SOKAK'TA TOPLAM 2 BİN 200 METRELİK YOL, SATHİ ASFALTLA YENİLENEREK VATANDAŞLARIN KULLANIMINA AÇILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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