Kesikköprü kavşağında motosiklet kamyona arkadan çarptı, sürücü yaşamını yitirdi

kaza yerinde ilk bulgular:

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Sivas-Ankara kara yolu, Kesikköprü kavşağında gerçekleşti. İddiaya göre sürücü Baturalp Akyüz yönetimindeki 58 AHC 118 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen 58 AED 924 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Baturalp Akyüz olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen sağlık ve trafik ekipleri, kaza sonrası müdahale ve güvenlik önlemleri aldı.

polis incelemesi devam ediyor:

Trafik ekipleri olayla ilgili ilk tespitleri yaptı; kaza yerinde ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Kaza nedeniyle başlatılan soruşturma ve olay yeri incelemesi sürüyor, kazanın kesin nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

SİVAS'TA MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ.