Kestel'de direksiyon hakimiyetini kaybeden Tofaş bariyere saplandı, sürücü yaralandı

kaza detayları:

Antalya'nın Alanya ilçesi Kestel Mahallesi Doğu Çevre Yolu üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün henüz öğrenilemediği 06 RAB 86 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil kontrolden çıktı ve demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç bariyerlere saplanırken, otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yapılan bilgilendirmede sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası araç, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı ve yol güvenliği sağlandı. Jandarma ekipleri ise olay yerinde yaptığı incelemelerle kazanın nedenini araştırmaya başladı; görevli ekipler görgü tanıklarının ifadelerini alıyor ve delil çalışması yürütüyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN DEMİR BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.