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Kilis'te geleneksel yemenicilik ustalıkla ve özveriyle yaşatılıyor

Kilis'te yüzyıllardır sürdürülen yemenicilik, 45 ve 60 yıllık ustalar tarafından makineleşme olmadan el emeğiyle, sabır ve kanaatle yaşatılıyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kilis'te geleneksel yemenicilik ustalıkla ve özveriyle yaşatılıyor

Kilis'te yemenicilik mirası

Kilis'te yüzyıllardır süregelen geleneksel el sanatlarından yemenicilik, ilerleyen yaşlarına rağmen mesleğini sürdüren ustalar tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Ustalar, üretimin büyük ölçüde el emeğine dayandığını ve sabır gerektirdiğini vurguluyor.

uğraş ve ustalık:

Ahmet Özuslu, yaklaşık 45 yıldır yemenicilik yaptığını ve baba mesleğini babasından öğrendiğini belirtiyor. Mesleğin zor ve kolay yönlerinin bulunduğunu ifade eden Ahmet Usta, makineleşmenin olmamasının en büyük zorluklardan biri olduğunu söyleyerek, "Usta, sandalyesinden kalkmadan vaktini boşa harcamadan sürekli bu işle uğraşacak" diyerek işin süreklilik gerektiren yönünü özetliyor.

Yemenilerin büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinden üretildiğini aktaran Özuslu, ürünün özellikle yaz aylarında kullanıldığını ve yaklaşık 6 aylık bir giyme süresinin bulunduğunu belirtiyor. Ahmet Usta, "Bu mevsimlik giyilen bir ürün. Yazın kazandığımızı biriktiriyoruz, kışın da yavaş yavaş harcamaya çalışıyoruz" şeklinde konuşuyor.

gelecek ve nesillere aktarım:

79 yaşındaki Adil Özuslu ise yaklaşık 60 yıldır yemenicilik mesleğinin içinde olduğunu söylüyor. Mesleğin gelecek nesillere aktarılmasında sıkıntı yaşandığını vurgulayan Adil Usta, "Mesleği maalesef öğrenen yok. Ben şimdi burada çalışıyorum, bana iş veren kazanıyor, hükümet vergi alıyor, bunu giyen kişi kazanıyor, ben de kazanıyorum" diyerek zanaatın yerel ekonomi içindeki yerini anlatıyor.

Ustalar, makineleşmenin yokluğunda el emeğinin ve ustalığın öne çıktığını, bu işin sabır, sebat ve kanaat gerektirdiğini belirtiyor. Geleneksel yemeniciliğin korunması, hem kültürel mirasın sürdürülmesi hem de yerel emek zincirinin devamı açısından önem taşıyor.

Kilis&#039;te Yemeniciliğin emektar ustaları mesleği yaşatmaya çalışıyor

Kilis'te Yemeniciliğin emektar ustaları mesleği yaşatmaya çalışıyor

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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