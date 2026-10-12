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Ağrı Dağı'nda kampı sarsan kaya sürüşü: dağcılar son anda kurtuldu

Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 metrede kamp kuran dağcıları, zirveye yakın bölgeden kopan dev kaya parçalarının hızla yuvarlanmasıyla hayatını kaybetmekten son anda kurtuldu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:59

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ağrı Dağı'nda kampı sarsan kaya sürüşü: dağcılar son anda kurtuldu

Ağrı Dağı'nda tehlikeli kaya hareketi

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nda, 4 bin 200 metre rakımda kamp yapan dağcıların bulunduğu bölgeden kopan dev kaya parçaları hızla aşağı doğru yuvarlandı. Kamp ve zirve tırmanışı yapan ekipler, kayan taşların geçtiği güzergâhta bulunuyordu; dağcılar, parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

olayın gelişimi:

Tırmanış sırasında zirveye yakın noktalardan kopan büyük kaya parçalarının hareketi kısa sürede hızlandı. Görgü tanıklarının ve dağcıların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, kayan parçaların boyutu ve hızını açıkça gösteriyor. Olayda herhangi bir can kaybı ya da ağır yaralanma bildirilmedi.

görüntüler ve güvenlik uyarıları:

Kayıtlarda, dağcıların ani hareketlerle kendilerini güvenli bölgelere attıkları ve kayan taşları izledikleri anlar yer alıyor. Bu tür kaya kopmalarının zirve yakınlarında meydana geldiği durumlarda riskin arttığı, ekiplerin rotada dikkatli olmaları gerektiği görüntülerle vurgulanıyor. Olay, yüksek irtifa dağcılığında mevcut tehlikelerin tekrar hatırlanmasına neden oldu.

Dağcılar, yuvarlanan dev kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu... O anlar...

Dağcılar, yuvarlanan dev kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu... O anlar kamerada

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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