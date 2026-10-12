Barcelona'da Flick uyarıyor: sarı-kırmızılı atmosfer rakibi zorlayacak

Basın toplantısında Flick'in vurguları:

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçı öncesi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Stadyumu'nun atmosferine dikkat çekti. Flick, karşılaşmanın zorlu geçeceğini belirterek rakibin evindeki desteğin maçın kaderinde etkili olacağını söyledi.

Flick'in sözleri arasında öne çıkan bölüm şu şekilde: "Dünyanın en iyi atmosferinden biri. İnanılmaz seviyede yüksek bir atmosfer var. Bazı anlarda maçın burada ses seviyesi ve atmosfer inanılmaz noktalara ulaşabiliyor." Bu tanımlama, Barcelona'nın İstanbul'daki maça hazırlığını daha da ön plana çıkarıyor.

Rakip analizine dair detaylar:

Flick, Galatasaray'ı "büyük takım" olarak nitelendirip takımın oyun yapısındaki gelişmeyi ve hücum hattındaki kaliteyi vurguladı. Teknik adam, "Galatasaray büyük takım. Büyük takım gibi oynuyor. Biz de buna uygun oynamalıyız" diyerek oyuncularından saha içinde ortak hareket beklentisini öne çıkardı.

Maç öncesi yaklaşımına dair Flick, antrenmanlardaki sıkı çalışmanın sahaya yansımasından memnun olduğunu belirtti ve takımının her maça "0-0 başlıyoruz" zihniyetiyle çıktığını açıkladı. Flick, "Yarın da aynı şey geçerli. Bizim için zor bir maç olacak. Aynı performansı sahaya yansıtmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

Kadro, rakipler ve maç hedefi:

Real Madrid ile ilgili bir soru üzerine Flick, odaklarının şu an için yalnızca Galatasaray olduğunu net biçimde ifade etti: "Şu anda Galatasaray’a karşı bir maç var. Real Madrid ile ilgili bir soruyu yanıtlayacak değilim." Bu doğrultuda Barcelona'nın hazırlıklarını İstanbul randevusuna göre şekillendirdiği anlaşılıyor.

Kadro değerlendirmesinde Brezilyalı futbolcu Gabriel Jesus için, hazır olduğunu ancak son durumunun maç günü netleşeceğini söyledi. Flick, Jesus hakkında, "Takımımızda olduğundan çok mutluyum. Biraz da pozitif anlamda şaşırtıcı oldu. Bizim için iyi bir performans ortaya koydu. Bizim için iyi bir oyuncu" değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca Flick, Galatasaray'ın Rus oyuncusu Aleksey Batrakov hakkında da yorum yaptı: "Galatasaray için iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Genç bir oyuncuysanız hayalleriniz olur. Hayalleriniz varsa da Barcelona olabilir bu hayaliniz. Çalışmak gerekir. Hayallerinizin peşinden koşmanız gerekir."

Maç sonucu beklentisini sade bir hedefle özetleyen teknik adam, "Yarın 1-0 kazansak da aynı derecede mutlu olacağım" diyerek skordan çok galibiyetin önemine işaret etti. Flick, Galatasaray deplasmanında rakibe uyum sağlama ve her maça özel plan hazırlamanın kilit olduğunu vurguladı.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray Stadyumu'nun dünyanın en iyi atmosferlerinden biri olduğunu belirterek, sarı-kırmızılılara karşı zor bir maç oynayacaklarını söyledi.