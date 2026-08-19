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Kiralık scooterla düşüp sızan kadın Eskişehir'de hastaneye sevk edildi

Eskişehir Tepebaşı'nda kiraladığı scooterdan düşüp yol ortasında sızan kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye sevk edildi; hayati tehlikesi yok.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kiralık scooterla düşüp sızan kadın Eskişehir'de hastaneye sevk edildi

Eskişehir'de scooter kazası

Eskişehir'de dün gece meydana gelen olayda, kiraladığı scooterdan düşen bir kadın cadde ortasında hareketsiz halde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ve müdahale:

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yoldaki vatandaşlar yerde sızmış halde bulunan kadını görüp yetkililere haber verdi. Olay yerine intikal eden ekipler, şahsın kiraladığı scooterdan düştüğünü tespit etti.

Sağlık durumu ve sevk:

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kadının alkolün etkisiyle sızdığı belirlendi. Yapılan kontrolde kişinin hayati tehlikesi olmadığı bildirildi ve gerekli tetkikler için ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

ESKİŞEHİR’DE KİRALADIĞI SCOOTERDAN DÜŞEREK YOL ORTASINDA SIZAN ALKOLLÜ KADIN, HASTANEYE...

ESKİŞEHİR’DE KİRALADIĞI SCOOTERDAN DÜŞEREK YOL ORTASINDA SIZAN ALKOLLÜ KADIN, HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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