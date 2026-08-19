Kiralık scooterla düşüp sızan kadın Eskişehir'de hastaneye sevk edildi

Eskişehir'de scooter kazası

Eskişehir'de dün gece meydana gelen olayda, kiraladığı scooterdan düşen bir kadın cadde ortasında hareketsiz halde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ve müdahale:

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yoldaki vatandaşlar yerde sızmış halde bulunan kadını görüp yetkililere haber verdi. Olay yerine intikal eden ekipler, şahsın kiraladığı scooterdan düştüğünü tespit etti.

Sağlık durumu ve sevk:

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kadının alkolün etkisiyle sızdığı belirlendi. Yapılan kontrolde kişinin hayati tehlikesi olmadığı bildirildi ve gerekli tetkikler için ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

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