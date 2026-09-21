Kırıkkale'de servisler güvenlik için sıkı takipte

Kırıkkale Belediyesi denetimleri yoğunlaştırdı:

Kırıkkale Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimlerini artırdı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, servislerin güzergah ve uygunluk belgelerine ilişkin kontrolleri düzenli olarak yürütüyor.

Denetimde hangi noktalar kontrol edildi:

Ekipler, araçların Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen şartlara uygunluğunu esas aldı. Denetimlerde araçların arkasında bulunması gereken ışıklı dur levhası, 'okul taşıtı' yazısı, emniyet kemerleri, araç içi güvenlik donanımları, dış karoser ve lastikler ile öğrencilerin güvenli şekilde binip inmelerini sağlayan sistemler tek tek incelendi.

Eksikliklere müdahale ve yaptırımlar:

Kontroller sırasında mevzuata aykırı durum veya teknik eksiklik tespit edilen araçların ilgililerine uyarıda bulunularak eksikliklerin giderilmesi istendi. Yönetmeliğe uygun olmadığı belirlenen araçlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.

Denetimlere Servis Araçları ve Nakliyeciler Odası Başkanı Mustafa Ürün ile Ulaşım Hizmetleri Müdürü Murat Öget de katıldı. Öget, öğrencilerin güvenliğinin belediyenin önceliği olduğunu vurgulayarak denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

KIRIKKALE BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ ULAŞIMINI SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİMLERİNİ ARTIRDI.