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Kırsaldan merkeze talas'ta okulların bahçeleri yeni döneme hazırlanıyor

Talas Belediyesi, 14 Eylül öncesi kırsal Kuruköprü'den başlayarak okulların bahçelerinde ot biçme, temizlik ve bakım çalışmaları yapıyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kırsaldan merkeze talas'ta okulların bahçeleri yeni döneme hazırlanıyor

kırsaldan merkeze yayılan hazırlıklar:

Talas Belediyesi, 14 Eylül tarihinde başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde ilçe genelindeki okulların bahçelerinde kapsamlı bakım ve temizlik çalışması başlattı. Çalışmaların odağında öğrencilerin daha temiz, düzenli ve güvenli alanlarda eğitim görmesi bulunuyor. Başlangıç noktası olarak kırsal mahallelerden Kuruköprü seçildi.

ilk adım: kuruköprü şehit akın sevli ortaokulu:

Bu kapsamda ekipler ilk olarak Kuruköprü Şehit Akın Sevli Ortaokulu bahçesinde çalıştı. Yaz döneminde uzayan ve kuruyan otlar titizlikle temizlendi, okul çevresinde genel bakım ve düzenleme yapıldı. Öğrencilerin kullanım alanları önceliklendirilerek yeşil alanlar ve yürüyüş yolları yeniden düzenlendi.

yöntem ve kapsam: araçlar, ekipman ve amaç:

Çalışmalarda geniş alanlarda 4 tekerlekli çim biçme araçları kullanılırken, dar ve kenar bölgelerde ise misinalı kenar kesme çim biçme makineleri ile erişilemeyen noktalar temizlendi. Ekipler ihtiyaç durumuna göre ot biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım uygulamalarını sürdürecek.

Belediye yetkilileri, çalışmaların öncelikle kırsal mahallelerdeki okullarda yoğunlaşacağını, ardından talas genelindeki eğitim kurumlarına yayılacağını bildirdi. Amaç, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başladıktan itibaren öğrencilerin temiz ve bakımlı bahçelere kavuşmasını sağlamak ve açık alanlardaki güvenliği artırmaktır.

Başlatılan programla birlikte talas'ın kırsalından merkeze kadar ihtiyaç görülen tüm okul bahçeleri elden geçirilerek yeni döneme hazırlanacak ve gerekli düzenlemeler planlı şekilde devam edecek.

TALAS BELEDİYESİ; 14 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ OKUL BAHÇELERİNDE...

TALAS BELEDİYESİ; 14 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ OKUL BAHÇELERİNDE TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMALARINI KIRSAL MAHALLELERDEN BAŞLATTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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