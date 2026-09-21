Kırşehir'de hakkında uzun süreli hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

gözaltı operasyonu:

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda operasyon düzenlendi.

şüphelinin yakalanması:

Çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs yakalandı. İlk bilgilere göre şahsın hakkında 28 yıl 1 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Haber akışında yer alan bir başka kayıtta ise O.A. için 26 yıl 24 ay 44 gün kesinleşmiş hapis cezası kaydı geçtiği belirtildi. Kayıtlardaki bu farklılık, emniyetteki işlem ve belge düzenlemeleri sırasında netleştirilecek.

adli süreç ve işlemler:

Yakalanan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından O.A.'nın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, aranan şahıslara yönelik çalışmaların süreceğini ve benzer vakalarda takip ile koordinasyonun önemine dikkat çekti.

KIRŞEHİR’DE HAKKINDA 26 YIL 24 AY 44 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, POLİS TARAFINDAN YAKALANDI.