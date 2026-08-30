Çermik'te nargile molası sırasında bir müşteri fenalaştı

Çermik'te kafede meydana gelen olay
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Haburman Köprüsü civarındaki bir kafede nargile içen ismi öğrenilemeyen bir kişi fenalaşarak baygınlık geçirdi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
ilk müdahale ve taşıma:
Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından hasta stabil hale getirilerek hastaneye kaldırıldı.
sağlık durumu:
Sağlık kuruluşlarından edinilen bilgiye göre, şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE KAFEDE NARGİLE İÇEN VATANDAŞ FENALAŞIP BAYGINLIK GEÇİRDİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!