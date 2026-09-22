Kocaeli’de sağanak sonrası kaldırımlar dereye döndü, vatandaşlar korkuluklara tırmandı

Kocaeli’de sabah başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi

Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artıran sağanak yağış, bazı noktalarda kısa sürede su birikintilerine ve su baskınlarına yol açtı. Özellikle yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, duraklara ve iş yerlerine sığınmak zorunda kaldı. Bazı bölgelerde yağışın yoğunlaşmasıyla caddeler dere görünümüne bürünürken, yayalar güvenlik amacıyla kaldırım üzerindeki demir korkuluklara tırmandı.

ulaşım ve günlük yaşam üzerindeki etkiler:

Yoğun yağmur nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerledi; bazı güzergâhlarda su birikintileri trafikte aksamaya neden oldu. Kent genelinde görülen yağmur, dışarıda bulunanları duraklara ve dükkân önlerine çekti. Yetkililer, sokak ve caddelerde su birikintilerine karşı dikkatli olunmasını, riskli noktalarla karşılaşılması halinde araç ve yaya trafiğinin alternatif güzergâhlardan sağlanmasını tavsiye etti.

valilikten hava uyarısı ve beklenen şartlar:

Kocaeli Valiliği'nin açıklamasında, 22 Eylül Salı sabahından itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği belirtildi. Valilik, yağışların 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin tahmin edildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca sıcaklıkların yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyretmesinin beklendiği; rüzgârın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak 40-60 km/saat hızla eseceğinin tahmin edildiği vurgulandı.

Valilik, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Yağışın yoğun olduğu saatlerde yetkililer ile belediye ekiplerinin sahada olduğu, olası su taşkınlarına müdahale için hazırlıkların sürdüğü bildirildi. Vatandaşların ani su yükselmelerine karşı özellikle alçak kesimlerdeki yollar ve köprü altlarından uzak durmaları önerildi.

Kocaeli'de sağanak sonrası yollar dereye döndü: Vatandaşlar kaldırımda demir korkuluklara tırmandı