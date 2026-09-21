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Kocasinan Akademi yeni döneme hazır: kurs kayıtları başladı

Kocasinan Akademi'nin güz dönemi kurs kayıtları e-yaygın üzerinden açıldı; eğitim, sanat ve spor dallarında 7'den 70'e farklı programlar sunuluyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kocasinan Akademi yeni döneme hazır: kurs kayıtları başladı

Kocasinan Akademi yeni dönem kayıtları başladı:

Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kocasinan Akademi'de güz dönemi kurs kayıtları resmi olarak başladı. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, akademiyi 'Kocaman bir aile' olarak nitelendirerek, 'Hayatın tüm renkleri, 7'den 70'e bu çatı altında buluşuyor' dedi ve kentin eğitim-çalışma profiline katkı vurgulandı.

Kurs çeşitleri ve kayıt süreci:

Kocasinan Akademi, eğitimden sanata, spordan kültüre geniş bir alanda kurslar sunuyor. Kayıtlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemi üzerinden alınıyor; başvuruların kesinlikle e-yaygin.meb.gov.tr adresinden yapılması gerekiyor. Başkan Çolakbayrakdar, kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerin özellikle bu siteyi kullanmaları gerektiğini hatırlattı.

Akademinin toplum üzerindeki etkisi ve yeni tesis:

Akademinin faaliyetleri yalnızca bireysel eğitimle sınırlı kalmıyor; bir araya gelmenin, kaynaşmanın ve mahalle kültürünü yaşatmanın da merkezi olarak değerlendiriliyor. Kurumdan son 10 yılda 175 binden fazla kişinin faydalandığı belirtiliyor. Çolakbayrakdar, 'Bütün gayretimiz, çabamız vatandaşların yüzünü güldürmektir. Üreten Kayseri ve Kocasinan için çalışmaya devam ediyoruz' sözleriyle hedeflerini özetledi. Ayrıca Zümrüt Mahallesi'ne yeni bir Kocasinan Akademi tesisi kazandırılacağının haberini verdi.

Kayıtların başlamasıyla birlikte akademi, kalite ve erişilebilirlik hedefleri doğrultusunda şehirdeki örnek uygulamalara yenilerini eklemeyi sürdürecek. Kurslara katılmak isteyenlerin kayıt koşullarını e-yaygin.meb.gov.tr üzerinden takip etmeleri ve başvurularını buradan tamamlamaları gerekiyor.

KOCASİNAN BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ KOCASİNAN AKADEMİ’DE HEYECANLA BEKLENEN YENİ EĞİTİM DÖNEMİ...

KOCASİNAN BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ KOCASİNAN AKADEMİ’DE HEYECANLA BEKLENEN YENİ EĞİTİM DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLADI. KOCASİNAN AKADEMİ’NİN ‘KOCAMAN BİR AİLE’ OLDUĞUNU VURGULAYAN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, "HAYATIN TÜM RENKLERİ, 7’DEN 70’E BU ÇATI ALTINDA BULUŞUYOR" DEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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