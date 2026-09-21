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Okul sezonu başladı: Sandıklı'da servisler ve çevreleri sıkı denetimden geçirildi

Sandıklı'da polis, okulların açılmasıyla okul çevreleri ve öğrenci servislerinde denetimleri artırdı; 17 servis minibüsü ve 157 kişi kontrol edildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Okul sezonu başladı: Sandıklı'da servisler ve çevreleri sıkı denetimden geçirildi

Denetimler geniş kapsamlı yürütüldü:

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okulların açılmasıyla birlikte polis ekipleri, öğrenci ve okul çevrelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı.

Operasyon kapsamında 17 okul servis minibüsü üzerinde inceleme yapıldı; araçların evrakları, sürücü belgeleri ve teknik durumları kontrol edildi. Ayrıca ekipler tarafından 157 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi.

Okul çevreleri ve risk oluşturan alanlar:

Denetimler yalnızca servislerle sınırlı kalmayıp, okul çevreleri, metruk binalar ve şehir mezarlığı gibi risk oluşturabilecek alanlar da tarandı. Bu alanlarda yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Sonuç ve takip çalışmaları:

Yetkililer, geçen hafta başlayan denetimlerin önümüzdeki günlerde de süreceğini belirtti. Yapılan açıklamada uygulamanın, öğrenci güvenliğini artırmaya yönelik düzenli ve eşgüdümlü bir çalışma olduğu vurgulandı.

AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNDE OKULLARIN AÇILMASI İLE BİRLİKTE OKUL ÇEVRELERİ VE ÖĞRENCİ...

AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNDE OKULLARIN AÇILMASI İLE BİRLİKTE OKUL ÇEVRELERİ VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ POLİS TARAFINDAN DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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