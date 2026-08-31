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Kocasinan'ın güneş enerji santrali belediye elektriğini kasaya dokunmadan karşılayacak

Kocasinan Belediyesi'nin 104 bin m²'lik alana kurulan 6,4 MW kapasiteli Cırgalan GES'i eylül ayında devreye girerek elektrik giderini belediye kasasına dokunmadan karşılamayı hedefliyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kocasinan'ın güneş enerji santrali belediye elektriğini kasaya dokunmadan karşılayacak

Kocasinan Belediyesi GES çalışmalarını yerinde inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin ana hizmet binası başta olmak üzere tüm tesisleri, işletmeleri ve elektrikli araçlarının enerji ihtiyacını karşılayacak olan Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) çalışmalarını Cırgalan Mahallesi'ndeki sahada inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, kurulumun tamamlandığını ve hedeflerinin sistemi eylül ayı içinde devreye almak olduğunu söyledi.

Çolakbayrakdar, projenin belediye açısından önemine vurgu yaparak, "Kocasinan Belediyemizin ihtiyacı olan 6,4 megavatlık enerjiyi sağlayacak tesisimizdeyiz. Bundan sonraki süreçte Kocasinan Belediyemizin ana binası ve tüm tesislerinin elektrik ihtiyacını, belediyemizin kasasından 1 TL dahi çıkmadan, bu tesiste üreteceğimiz enerjiyle karşılamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Tesisin teknik özellikleri:

Santral, 104 bin metrekarelik alana kuruldu ve yaklaşık 10 bin 872 panel ile çalışacak şekilde tasarlandı. Yılda yaklaşık 11 milyon kilovatsaat enerji üretmesi hedeflenen Cırgalan GES ile belediyenin enerji giderlerinin tamamının karşılanması planlanıyor. Bu üretim, yaklaşık 3 bin 500 hanenin yıllık tüketimine denk gelirken, yılda yaklaşık 4 bin 700 ton karbon salınımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Altyapı, ek kapasite ve ekonomik geri dönüş:

2026 yılının mart ayı ortasında yapımına başlanan santralin kurulum çalışmaları yaklaşık 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Kablolama ve altyapı işleri de tamamlanmak üzere olup, enerji nakil hattının yaklaşık iki hafta içinde tamamlanarak gerekli kabullerin yapılmasının ardından santralin şebekeye enerji vermeye başlayacağı bildirildi.

Tesis, 1 megavatlık ek GES tesisine imkân sağlayacak şekilde altyapı hazırlığı yapılarak inşa edildi; ek tesis için resmi süreçler başlatıldı ve panel, invertör ile saha kablolama çalışmaları tamamlandı. Projenin yaklaşık 5 yılda amorti edilmesi öngörülüyor ve sağlanacak ekonomik kazanımın Kocasinan Belediyesi'nin yeni hizmet ve yatırımlarına kaynak oluşturacağı kaydedildi.

Çolakbayrakdar incelemenin sonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hayırlı olsun. Kazasız, belasız, iyi günlerde kullanmak nasip olsun" dedi.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, KOCASİNAN BELEDİYESİ’NİN ANA HİZMET BİNASI BAŞTA...

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, KOCASİNAN BELEDİYESİ’NİN ANA HİZMET BİNASI BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM TESİSLERİ, İŞLETMELERİ VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARININ ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ’NDEKİ (GES) ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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