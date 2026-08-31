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Zafer gününde hayvanat bahçesi çocukları sevindirdi

30 Ağustos'ta Kayseri Büyükşehir'in ücretsiz uygulamasıyla hayvanat bahçesini 5.500 kişi ziyaret etti; 134 türden yaklaşık 1.600 hayvan görüldü.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Zafer gününde hayvanat bahçesi çocukları sevindirdi

Ücretsiz ziyaret uygulamasıyla yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında hayvanat bahçesini ücretsiz ziyaret uygulamasına açtı. Belediye bünyesindeki Anadolu Harikalar Diyarı'nda yer alan tesis, gün boyunca vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Uygulama, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda hayata geçirildi.

Ziyaretçi sayısı ve ziyaret deneyimi:

Gün boyu devam eden ziyaretlerde hayvanat bahçesini yaklaşık 5 bin 500 kişi gezdi. Aileleriyle birlikte alana gelen vatandaşlar, özellikle çocukların unutulmaz anlar yaşadığı bir gün geçirdi. Çok sayıda çocuk, ilk kez geldiği hayvanat bahçesinde farklı türleri yakından görme ve öğrenme fırsatı buldu. Ziyaretçiler, uygulamadan ve sunulan hizmetten memnuniyetlerini belirterek Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Tür çeşitliliği ve hayvan refahı:

Anadolu Harikalar Diyarı içinde faaliyet gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 134 türde yaklaşık 1.600 hayvana ev sahipliği yapıyor. Tesis, ziyaretçilere doğal yaşam deneyimi sunmanın yanı sıra hayvan sağlığı ve refahına verilen önemi de vurguluyor. Hayvanların aşı ve koruyucu uygulamaları, veteriner hekimler gözetiminde düzenli olarak yapılıyor ve hayvan bakımı titizlikle yürütülüyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sağlanan ücretsiz erişim, hem kent halkını bir araya getiren bir etkinlik niteliği taşıdı hem de genç ziyaretçilerin doğa ve hayvanlarla kurduğu bağı güçlendirdi. Belediye yetkilileri, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceğini belirtti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA ÜCRETSİZ ZİYARET...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA ÜCRETSİZ ZİYARET UYGULAMASINA GİDİLEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYVANAT BAHÇESİ'Nİ BİR GÜNDE 5 BİN 500 KİŞİ ZİYARET ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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