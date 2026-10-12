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Köln'den Yüksekova'ya: gurbetçi doktorun Sat Gölleri'yle büyülenen yolculuğu

Köln'den Yüksekova'ya gidip Sat Gölleri'ni gezen gurbetçi doktor Dursun Ali İlhan, bölgenin eşsiz doğası ve tertemiz havasına hayran kaldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Köln'den Yüksekova'ya: gurbetçi doktorun Sat Gölleri'yle büyülenen yolculuğu

Köln'den Yüksekova'ya doğa yolculuğu:

Almanya'da yaşayan gurbetçi doktor Dursun Ali İlhan, yaklaşık 30 yıl önce Türkiye'den Almanya'ya göç ettikten sonra Köln'de mesleğini sürdürürken, sosyal medya aracılığıyla Yüksekova Ekolojik Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği (YEKDASDER) ile iletişime geçti ve Sat Gölleri ile çevresini görmeyi talep etti. YEKDASDER yöneticileri Suat Öztekin ve Hakan Zanyar Aykut öncülüğündeki ekip, İlhan'ı bölgeye götürdü.

Gurbetçi doktorun izlenimleri:

İlhan, bölgenin temiz havası ve doğasının kendisini derinden etkilediğini anlattı. "Almanya'nın Köln şehrinden geliyorum ve şu an Hakkari dağlarındayım. Burası harika bir yer ve gerçekten çok büyülendim. Doğası ve tertemiz havası karşısında kelimeler kifayetsiz kalıyor. Herkese bu eşsiz coğrafyayı bizzat yerinde deneyimlemesini tavsiye ederim," dedi. Ziyaretin YEKDASDER öncülüğünde gerçekleştiğini ve yöre halkının sıcak, dost canlısı tavrından etkilendiğini vurguladı.

Rehberlik, rota ve bölgenin coğrafi özellikleri:

YEKDASDER Başkanı Suat Öztekin, bölgenin tanıtımı amacıyla haftalık etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Öztekin, etkinlik kapsamında farklı bir rotayı takip ederek Kerez Zirvesi'ne tırmandıklarını ve bu rotanın 1980'li yıllarda boşaltılan Sat köyü alanını da kapsadığını aktardı. Öztekin, "Çürük kireç taşı kaya yapısı nedeniyle tırmanışta oldukça dikkatli olunması gerekiyor. Stratejik bir konuma ve zengin bir doğaya sahip olan bölgede Sat Sivrisi, Süngütepe ve Sılö yaylaları yer alıyor," ifadelerini kullandı.

YEKDASDER, bölgenin doğal değerlerini tanıtmaya devam edeceklerini belirterek doğaseverleri Yüksekova'yı görmeye davet ediyor. İlhan'ın izlenimleri, Sat Gölleri çevresinin hem doğa yürüyüşleri hem de bölgenin doğal güzelliklerini deneyimlemek isteyen ziyaretçiler için önemli bir çekim merkezi olduğunu işaret ediyor.

ALMANYA’DA YAŞAYAN GURBETÇİ DOKTOR DURSUN ALİ İLHAN, HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ İKİ YAKA...

ALMANYA’DA YAŞAYAN GURBETÇİ DOKTOR DURSUN ALİ İLHAN, HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ İKİ YAKA DAĞLARI’NDA YER ALAN SAT GÖLLERİ VE ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL GÜZELLİKLERE HAYRAN KALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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