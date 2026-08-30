Burhaniye'de Cumhuriyet Meydanı'nda birlik ve coşkuyla 30 Ağustos kutlaması

Burhaniye'de 30 Ağustos coşkusu

Burhaniye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı. Program, anıta çelenklerin konulmasıyla başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenler devam etti.

protokol ve konuşma:

Törene Kaymakam Cumali Atilla, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mert Altuğ ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler katıldı. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Topçu Yarbay Mert Altuğ yaptı.

etkinlikler ve geçit töreni:

Program kapsamında öğrencilerin şiirleri ile Halk Eğitim Merkezi ve Belediye Gençlik Merkezi halk oyunları ekiplerinin gösterileri yer aldı. Öğretmenler müzik grubunun mini konseri de ilgi gördü. Günün son bölümünde Özgür Kanatlar Halk Bandosu eşliğinde düzenlenen geçit töreninde askerler ve öğrencilerin geçidi yoğun alkış aldı; tören bandonun geçidiyle sona erdi.

HALK OYUNLARI