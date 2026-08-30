Komandolarla yürüyen minik asker meydanı büyüledi

Tören akışı:

30 Ağustos Zafer Bayramı, Çankırı'da düzenlenen resmi törenlerle kutlandı. Anıt alanındaki çelenk sunma programıyla başlayan etkinlik, Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle sürdü. Günün ilerleyen saatlerinde Belediye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajını dinledi.

Törenler kapsamında gerçekleştirilen resmi geçit, halkın yoğun ilgisini çekti; öğrencilerin okuduğu şiirler ve sahnelenen gösteriler programda yer aldı.

Minik asker ilgi odağı oldu:

Tören sırasında, üzerinde kamuflaj kıyafet bulunan ve elinde oyuncak silah ile yer alan bir çocuk, kortejdeki jandarma komandolara eşlik etti. Çocuğun duruşu ve coşkusu, korteji izleyenlerin dikkatini çekti ve izleyicilerden alkış aldı. Bu an, törene katılanlar arasında konuşulan, samimi ve dikkat çekici bir kare oluşturdu.

Resmi törenlerin disiplinli akışı içinde böyle anların yer alması, kutlamalara katılanların duygusal bağını güçlendirdi. Töreni takip eden vatandaşlar, hem resmi geçide hem de küçük izleyicinin gösterdiği katılıma ilgi gösterdi.

Komandoların gösterisine eşlik eden minik asker izleyenleri mest etti