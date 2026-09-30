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Konserve kutusuna sıkışan kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

Kayseri Hacılar'da kafası konserve kutusuna sıkışan kedi, itfaiyenin dikkatli müdahalesiyle çıkarıldı; serbest kalınca hızla uzaklaştı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Konserve kutusuna sıkışan kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

Konserve kutusuna sıkışan kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığı görüldü. Durumu fark eden vatandaşlar, yardım için itfaiye ekiplerini aradı.

olayın gelişimi:

Bölgeye gelen ekipler, kedinin kutunun içinde sıkıştığını tespit etti. Hayvana zarar vermemek amacıyla ekipler kontrollü bir çalışma başlattı ve konserve kutusunu dikkatle kestiler.

kurtarma çalışması ve sonuç:

Kısa süren müdahalenin ardından kedi serbest bırakıldı; özgürlüğüne kavuşunca koşarak uzaklaştı. Olay, ekiplerin hızlı ve özenli müdahalesinin küçük bir canı kurtardığını gösterdi.

KAYSERİ&#039;DE KAFASINI KONSERVE KUTUSUNA SIKIŞTIRAN KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU...

KAYSERİ'DE KAFASINI KONSERVE KUTUSUNA SIKIŞTIRAN KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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