Konserve kutusuna sıkışan kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığı görüldü. Durumu fark eden vatandaşlar, yardım için itfaiye ekiplerini aradı.
olayın gelişimi:
Bölgeye gelen ekipler, kedinin kutunun içinde sıkıştığını tespit etti. Hayvana zarar vermemek amacıyla ekipler kontrollü bir çalışma başlattı ve konserve kutusunu dikkatle kestiler.
kurtarma çalışması ve sonuç:
Kısa süren müdahalenin ardından kedi serbest bırakıldı; özgürlüğüne kavuşunca koşarak uzaklaştı. Olay, ekiplerin hızlı ve özenli müdahalesinin küçük bir canı kurtardığını gösterdi.
KAYSERİ'DE KAFASINI KONSERVE KUTUSUNA SIKIŞTIRAN KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI.
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