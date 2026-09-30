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Fatih Mahallesi'nde gerginlik silahlı kavgaya dönüştü: genç hayatını kaybetti

Fatih Mahallesi'nde çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüşünce ağır yaralanan 27 yaşındaki M.Ş., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 17:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fatih Mahallesi'nde gerginlik silahlı kavgaya dönüştü: genç hayatını kaybetti

Batman'ın Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü; olayda 27 yaşındaki M.Ş. ağır yaralandı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü anlaşmazlık çevredeki kişilerin de katılımıyla tırmandı ve silahlı çatışmaya dönüştü. Olay sırasında yaralanan M.Ş., ihbar üzerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen doktorların tüm çabalarına karşın M.Ş. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

tutanak ve adli süreç:

Ölen gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma ve delil toplama çalışmaları başlatıldı.

Emniyet kaynakları, olayın çıkış nedeni ve çatışmaya karışan kişilerin tespiti için görgü tanıkları ve bölgedeki güvenlik kameralarının inceleneceğini belirtti. Soruşturma sürüyor.

BATMAN&#039;DA SİLAHLI KAVGA’DA 27 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ. M.Ş.&#039;NİN CENAZESİ, OTOPSİ YAPILMAK...

BATMAN'DA SİLAHLI KAVGA’DA 27 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ. M.Ş.'NİN CENAZESİ, OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MORGUNA KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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