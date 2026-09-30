Binlerce yıllık tadın mirası: Muş üzümünün hikayesi

Giriş:

Muş üzümü, bölgenin iklimi ve toprak yapısıyla şekillenmiş, binlerce yıllık bir bağcılık geleneğinin günümüze ulaşan simgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Hem sofralık hem de pekmez ve bastık yapımında kullanılan çeşitleriyle yerel ekonomide ve kültürde önemli bir yere sahip.

Tarih ve yayılım:

Yüksek lisans öğrencisi Serkan Gülesmerin araştırmasına göre, Muş üzümünün kökeni Hititler dönemine kadar uzanıyor; sonraki dönemde ise Urartularda bağcılık sistemleri geliştirilmiş. Gülesmer, Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda bölgeyi ziyaretinde Muş ve çevresindeki üzümlerden söz ettiğini ve ürünlerin bölge dışına gönderildiğinin kaydedildiğini vurguluyor.

Kaynaklarda Osmanlı dönemine ait kayıtlar da mevcut; Gülesmer'in aktardığına göre Osmanlı belgelerinde Muş'ta yaklaşık 24 bin bağ kayıtlı olarak geçiyor. Zamanla yerinden olmalar, göçler ve nüfus hareketleri nedeniyle bu bağların büyük bölümü kayboldu.

Gülesmer ayrıca, Tehcir döneminde bölgeden göç eden bazı kişilerin bağ çeliklerini beraberlerinde taşıyarak üzümleri Fransa, Amerika ve farklı bölgelere götürdüğü bilgisini paylaşıyor; böylece Muş üzümünün izleri sınırları aşmış oldu.

Çeşitleri ve kullanım alanları:

Muş'ta yetişen üzüm çeşitleri yerel adlarla anılıyor. Bölgedeki bilinen türler arasında güz üzümü (Muş siyahı), öküz gözü, beyaz üzüm, zincir üzümü, vakas üzümü ve kaşmir üzümü yer alıyor. Bu çeşitlerin bir kısmı sofralık tüketilirken bazıları şaraplık özellik gösteriyor; ayrıca pekmez ve bastık üretiminde kullanılan türler de mevcut.

Gülesmer, "Muş üzümü, Urartulardan günümüze kadar gelmiş dünyaca ünlü bir üzüm çeşididir" sözleriyle yerel üzümlerin hem tür bakımından çeşitliliğini hem de tarihsel önemini özetliyor. Üzümlerin genel olarak sulu yapıda oldukları ve lezzetleriyle dikkat çektikleri bildiriliyor.

Güncel durum ve korunma çağrısı:

Yıllar içinde ekonomik ve demografik değişimler bağcılık kültürünü zayıflattı. Gülesmer, günümüzde Muş'ta parmakla sayılacak sayıda bağ kaldığını belirtiyor ve kayıtlı, bilinen bağ adlarını aktarıyor: Mehmetcan bağları, İncebel bağları, Kale bağları, Karaağaç bağları, Mongok bağları, Pamukluk bağları ve Çiriş bağları.

Bu daralma yerel tarım çeşitliliği ve kültürel miras açısından risk teşkil ediyor. Araştırmacılar ve üreticiler, bağların ve yerel üzüm çeşitlerinin korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların destek sağlamasını talep ediyor.

Son yıllarda unutulmaya yüz tutan bu bağcılık mirasının tekrar canlandırılması, hem bölge ekonomisine katkı hem de kültürel kimliğin korunması açısından önem taşıyor. Muş üzümünün tarihsel derinliği, çeşit zenginliği ve kullanım alanları koruma çabalarıyla canlı tutulabilir.

MUŞ’TA YETİŞTİRİLEN VE KÖKLÜ GEÇMİŞİYLE DİKKAT ÇEKEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİ, BİNLERCE YILLIK TARİHİYLE GÜNÜMÜZDE DE YAŞATILMAYA ÇALIŞILIYOR.