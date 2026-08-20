Kontrolden çıkarak cami imam odasına giren sürücüye 290 bin lira ceza

Bolu'da imam odasına giren otomobilin karıştığı kaza

Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta meydana gelen kazada, sürücü E.İ. yönetimindeki 14 ACC 234 plakalı otomobil önce Dağıstanlı Sokak'ta park halindeki 14 ABG 141 plakalı araca çarptı. Çarpmanın ardından yoluna devam eden araç, Yelki Sokak'taki dönel kavşaktan geçerken kontrolden çıkıp yaklaşık 84 metre boyunca savruldu ve sokakta bulunan caminin imam odasının duvarına çarparak durdu.

kaza nasıl gerçekleşti:

Kazada, sürücü E.İ. ile araçta yolcu olarak bulunan H.F. otomobilde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkışanlar araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü. Olay yerinde polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.

sürücü ve idari işlemler:

Polis incelemesinde, sürücü E.İ.'nin yapılan kontrolde 1,00 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca sürücünün daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle sürücü belgesine el konulduğu tespit edildi. Ehliyeti alınmış olmasına rağmen araç kullandığı ve alkollü olduğu belirlenen E.İ.'ye toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı. Aracı kullandığı belirlenen araç sahibine de 40 bin lira idari para cezası kesilerek, taraflara toplam 290 bin lira ceza uygulanmış oldu.

Olayla ilgili soruşturma ve tahkikat işlemleri polis tarafından sürdürülüyor.

BOLU'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, 84 METRE SAVRULDUKTAN SONRA CAMİNİN İMAM ODASININ DUVARINA ÇARPTI (ARŞİV)