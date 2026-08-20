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Pazar yerinde motosikletlilerin drift gösterisi cep telefonu kamerasında

Ankara Sincan Osmanlı Mahallesi'ndeki pazar yerinde bir grup motosikletli drift yaptı; bir sürücünün çocukların yanında attığı manevra cep kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 20:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Pazar yerinde motosikletlilerin drift gösterisi cep telefonu kamerasında

Pazar yerinde drift anları kaydedildi

Ankara'nın Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi sınırları içindeki bir pazar yerinde, bir grup motosikletlinin drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, pazar alanında kısa süreli paniğe yol açarken görüntüler bir vatandaş tarafından kaydedildi.

olayın gerçekleştiği alan:

Görüntülerde, pazar yerinde dolaşan motosikletliler toplu halde alan içinde manevralar yapıyor. Videoda, pazarın yakınlarında top oynayan çocukların bulunduğu bir nokta da yer alıyor; bir sürücünün çocukların yanında drift yapması dikkat çekti.

kayda yansıyan görüntüler:

Kaydı alan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sürücülerin hız ve kontrol gösterisine odaklanıldığı, çevredeki diğer pazar kullanıcılarının ise durumu izlediği görülüyor. O anlar, sosyal medyada ve iletişim kanallarında paylaşılabilecek görüntüler olarak kayda geçti.

Olayla ilgili resmi bir açıklama ya da müdahale bilgisi kaynakta yer almıyor; görüntüler mevcut durumun tanığı olarak kaydedildi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde, bir grup motosikletli pazar yerinde drift attı. O anlar bir...

Ankara’nın Sincan ilçesinde, bir grup motosikletli pazar yerinde drift attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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