Umut Yakup Tanrıöver, kaybının dördüncü yılında mezarında dualarla anıldı

Umut Yakup Tanrıöver mezarı başında anıldı

Gaziantep'te 20 Ağustos 2022'de meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren Umut Yakup Tanrıöver, vefatının dördüncü yılında mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.

Anma programı:

Şahinbey ilçesi kırsal Zeytinli Mahallesi mezarlığında düzenlenen anma törenine Tanrıöver'in ailesi, yakınları, arkadaşları ve basın mensupları katıldı. Törene ayrıca İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın da iştirak etti.

Kazanın bilançosu:

20 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen feci kazada İhlas Haber Ajansı muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammed Abdulkadir Esen ile birlikte, 4'ü sağlık, 3'ü itfaiye personeli olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Anma sırasında katılımcılar Tanrıöver'in anısını yad ederek aileye başsağlığı diledi; program Kur'an tilaveti ve yapılan dualarla sonlandırıldı.

GAZİANTEP'TE MEYDANA GELEN OTOBÜS KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN İHLAS HABER AJANSI MUHABİRİ UMUT YAKUP TANRIÖVER, VEFATININ 4’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI.