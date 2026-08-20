Nilüfer'de depo yangını tarlalığa ulaşmadan kontrol altına alındı

Nilüfer'de depo ve tarlalıkta yangın

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir depo ile çevresindeki tarlalık alanda alevler çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer alanlara sıçramasını önlemek için hızla müdahale etti.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Ekiplerin short süre içinde olay yerine ulaşmasının ardından başlatılan çalışmalarda, yangının kontrol altına alınması için şeritler oluşturuldu ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yetkililer, söndürme çalışmalarının yaklaşık yarım saat sürdüğünü belirtti ve alevlerin daha geniş bir alana yayılmasının önlendiğini açıkladı.

Yangının çıkış nedeni ve soruşturma:

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çıkış nedenini tespit etmek üzere çalışma başlattı. Yetkililer, soruşturma tamamlanana kadar kesin bir neden açıklanmayacağını bildirdi.

BURSA'DA DEPO VE TARLALIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI