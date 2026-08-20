Dolar 47,9962 +0,11%
Euro 56,0544 +0,10%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.059,89 +0,66%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 93,15 +1,67%
--°

Nilüfer'de depo yangını tarlalığa ulaşmadan kontrol altına alındı

Nilüfer'de depo ve çevresindeki tarlalıkta çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü; çıkış nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 20:43

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 20:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Nilüfer'de depo yangını tarlalığa ulaşmadan kontrol altına alındı

Nilüfer'de depo ve tarlalıkta yangın

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir depo ile çevresindeki tarlalık alanda alevler çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer alanlara sıçramasını önlemek için hızla müdahale etti.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Ekiplerin short süre içinde olay yerine ulaşmasının ardından başlatılan çalışmalarda, yangının kontrol altına alınması için şeritler oluşturuldu ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yetkililer, söndürme çalışmalarının yaklaşık yarım saat sürdüğünü belirtti ve alevlerin daha geniş bir alana yayılmasının önlendiğini açıkladı.

Yangının çıkış nedeni ve soruşturma:

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çıkış nedenini tespit etmek üzere çalışma başlattı. Yetkililer, soruşturma tamamlanana kadar kesin bir neden açıklanmayacağını bildirdi.

BURSA&#039;DA DEPO VE TARLALIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA...

BURSA'DA DEPO VE TARLALIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bağlar'da çarpışan iki otomobilde yedi kişi yaralandı
images

Defne Toygarlı'da orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altın...
images

Alt geçitte kontrolü kaybeden otomobil beton direğe çarptı
images

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağlar'da çarpışan iki otomobilde yedi kişi yaralandı

Alt geçitte kontrolü kaybeden otomobil beton direğe çarptı

Defne Toygarlı'da orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı