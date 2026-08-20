Tavşanlı'da kavşak çarpışması: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinde yaşananlar:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Hanımçeşme Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı ile Cennet Sokak kavşağında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. idaresindeki 43 AGN 540 plakalı otomobil ile E.T. yönetimindeki 43 AFA 408 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi.

Yaralıya müdahale:

Motosiklet sürücüsü E.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Soruşturma:

Olayla ilgili polis ekipleri sahada inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin çalışmalar ve resmi soruşturma yetkililerce yürütülüyor.

TAVŞANLI’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI