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Komşuların oyun alanını dolduran kartonlar belediye ve polis eşliğinde kaldırıldı

Karabük'te sitenin oyun alanlarını ve yangın riskini dolduran kartonlar zabıta ve polisle temizlendi; anne ile oğlunun polislere bedduası kayıttaydı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 20:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Komşuların oyun alanını dolduran kartonlar belediye ve polis eşliğinde kaldırıldı

siteye biriken kartonlar belediye ve polis ekiplerince temizlendi

Karabük Mahallesi'nde, uzun süre site içinde biriktirilen karton ve atıklar, bölge sakinlerinin şikayeti üzerine Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile polis eşliğinde kaldırıldı. Operasyon sırasında ekipler, site içerisinden yaklaşık 4 kamyon çöp ve karton topladı.

Neden müdahale edildi:

Dışarıdan toplanıp site içine istiflenen kartonlar, zamanla çocuk oyun alanlarını işgal etti ve yetkililer tarafından yangın riski oluşturduğu gerekçesiyle tehlikeli bulundu. Site sakinlerinin ihbarı üzerine belediye zabıta müdahalesi talep edildi ve çalışma başlatıldı.

Sakinlerin tepkisi ve kayıt altına alınan anlar:

Temizlik çalışmasını gören anne ve oğlu N.Ş. ile oğlu M.Ş., ekiplerin müdahalesine tepki göstererek polislere beddua etti; bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Site yönetimi, yıllardır devam eden karton birikiminin rahatsızlık yarattığını belirtti.

Site yöneticisi Ramazan Saka, anne ile oğlunun gelen şikayetlere aldırış etmeden karton toplamayı sürdürdüğünü ifade etti. Mahalle muhtarı Serkan Nurtin ise 146 daire bulunan sitedeki vatandaşların yaklaşık 1 yıldır mağdur olduğunu ve çöplerin toplanmasından memnuniyet duyduklarını aktardı.

Siteyi karton yığınına çevirdiler, temizlik sırasında tepki gösterdiler

Siteyi karton yığınına çevirdiler, temizlik sırasında tepki gösterdiler

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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