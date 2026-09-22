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Kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarpan sürücü olay yerini terk etti

Batman'da kontrolden çıkan 06 ED 8999 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda park halindeki iki araca çarptı; sürücü aracını bırakarak kaçtı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarpan sürücü olay yerini terk etti

Kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarpan sürücü olay yerini terk etti

Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen kazada, 06 ED 8999 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptı. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu ve sürücü otomobilini olay yerinde bırakarak kaçtı.

kaza anı ve hasar:

Edinilen bilgilere göre araç, bulvar üzerinde kontrolünü kaybedip önce park halindeki araçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle her iki park halindeki araçta gözle görülür maddi hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

polis incelemesi ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, delil topladı ve zarar tespit çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattıklarını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BATMAN&#039;DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ 2 ARACA ÇARPTI

BATMAN'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ 2 ARACA ÇARPTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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