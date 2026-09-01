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Muş'ta kadın girişimciliğine dokunan tır: eğitimle yeni pazarlar ve umut

Bakan Göktaş, Muş'ta Yükselen Kadınlar Eğitim TIR'ını ziyaret etti; kadın girişimciliği, dijitalleşme ve kooperatifleşme destekleriyle 2bin kadına ulaşıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 17:44

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EDİTÖR: Elif Demir

Muş'ta kadın girişimciliğine dokunan tır: eğitimle yeni pazarlar ve umut

Muş ziyaretinde eğitim tırı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muş İstasyon Caddesi'nde konuşlanan Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim tırını ziyaret etti. Bakanlık ile Türkiye Halk Bankası iş birliğinde hayata geçirilen tırda eğitim gören kadınlarla bir araya gelen Göktaş, uygulamalı eğitimlerin yerinde verilmesinin amaçlarını ve sağlanan destekleri değerlendirdi.

Göktaş, kadınların potansiyelini güçlendirmenin aileyi ve toplumu doğrudan etkilediğini vurgulayarak, bu alandaki projelere bakanlık olarak destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Bakan ayrıca kadın girişimciliğine dair bilgilere ulaşılabilecek platform olarak kadingirisimci.gov.tr adresini tanıtmak istediklerini belirtti.

Ziyarette Göktaş, terörsüz bir gelecek hedefinin kadın liderliğine duyduğu ihtiyacın altını çizdi: "Terörsüz Türkiye sürecinde özellikle kadınların liderliğine ihtiyacımız var. Kadın varsa aileler güçlenir, mahalle güçlenir, toplum güçlenir" dedi.

eğitim içerikleri ve teknoloji vurgusu:

Programın odaklandığı başlıklar arasında dijital pazarlama, paketleme kalitesinin artırılması, kooperatifleşme ve yapay zeka gibi yeni nesil beceriler yer alıyor. Göktaş, "Yapay zekanın, teknolojinin arttığı bir dönemdeyiz. Kadınlarımız çok potansiyelli. Evlerinde çok nitelikli ürünler üretiyor" ifadelerini kullandı ve kadınların üretim gücünü yeni teknolojilerle nasıl yeni pazarlara ulaştırabileceklerine dair eğitimlerin verildiğini aktardı.

Bakan, 2023 yılına kadar bölgede 3 kadın kooperatifinin bulunduğunu, sayının ikiye katlanarak 6 kadın kooperatifine ulaştığını ve buradan 7 Aile Destek Merkezi faydalanıcısının bulunduğunu açıkladı. Muş'un bu eğitimlerle bakanlığın 19'uncu il hedeflerinden biri olduğu ve Halkbank desteğinin belirleyici olduğu vurgulandı.

ulaşan kadınlar ve somut sonuçlar:

Program kapsamında şimdiye kadar 2 bin kadına ulaşıldığı, katılımcıların yüzde 53'ünün yeni iş bağlantıları kurduğu belirtildi. Göktaş, girişimcilik eğitimlerinin kadınlara deneyim ve bilgi paylaşımı açısından katkı sağladığını; bunun yeni iş birlikleri, fikir gelişimi ve farklı pazarlara açılma fırsatları yarattığını ifade etti.

Vali Avni Çakır da tırın kent için önemli olduğunu söyleyerek, Valilik, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, TKDK ve diğer kurumlarla kadın projelerine destek vereceklerini taahhüt etti. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Emeç ise bankanın ülke genelinde kadın girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.

Ziyaretin ardından Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek İl Başkanı Melik Emre ile çalışmaları görüştü. Bakanlıktan Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve MHP İl Başkanı Osman Yüce de programa katıldı.

Göktaş, kadınların bölgenin potansiyelini üretime ve istihdama dönüştürmede önemli rol oynayacağını belirterek, "Huzurlu kadınlar için özgün ve yeni iş ve gelir fırsatlarını kalıcı hale getireceğiz" sözleriyle programın uzun vadeli hedeflerine dikkat çekti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, YÜKSELEN KADINLAR GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, YÜKSELEN KADINLAR GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM TIRINI ZİYARET ETTİ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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