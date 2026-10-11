Konya'da ilk devre: Konyaspor ile Başakşehir gol sesi çıkarmadı

Trendyol Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Konyaspor, sahasında Başakşehir'i ağırladı. Her iki ekip de ilk yarıda pozisyon üretse de gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 tamamlandı.

ilk yarıdan dakikalar:

33. dakikada Deniz'in ortasında topla buluşan Gonçalves'in şutunu kaleci Muhammed Şengezer kontrol etti.

38. dakikada Deniz'in ceza sahasına gönderdiği ortada, Toth'un kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

43. dakikada Brnic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Shomurodov'un kafası kaleyi bulamadı.

45. dakikada Deniz Türüç'ün etkili ortasında Rayyan Baniya'nın kafa vuruşunu kaleci Muhammed kurtarırken, top kornere çıktı.

kadrolar ve hakemler:

Hakemler: Batuhan Kolak, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Rayyan Baniya, Adil Demirbağ (Awaziem dk. 22), Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Toth, Gonçalves, Muleka. Yedekler: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Arif Boşluk, Enis Bardhi, Andzouana, Colley, Da Mata, Mustafa Muhammed, Emir Bars. Teknik direktör: İlhan Palut.

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba, Kharebashvili, Umut, Kemen, Skov Olsen, Shomurodov, Brnic, Bertuğ. Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Onur Bulut, Yusuf Sarı, Fayzullayev, Hamza, Umut, Kaluzinski, Berkay, Ömer Ali Şahiner. Teknik direktör: Nuri Şahin.

İlk yarıda kaleci müdahaleleri ve birkaç tehlikeli pozisyon dikkat çekerken, ikinci yarıda her iki takımın da daha etkili hücum ve olası oyuncu değişiklikleriyle skoru araması bekleniyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA KONYASPOR, SAHASINDA BAŞAKŞEHİR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE TAMAMLANDI