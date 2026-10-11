Konyaspor ile Başakşehir 90 dakikada gol bulamadı

Konyaspor ile Başakşehir golsüz eşitlikle sonuçlandı:

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Konyaspor, sahasında Başakşehir’i konuk etti. Karşılaşma sonunda iki takım da fileleri havalandıramayarak 0-0 sona erdi. Maç genelinde tempo zaman zaman yükseldi, ancak net gol pozisyonlarının çoğu kaleci müdahaleleri veya direkten dönen toplarla sonlandı.

maçtan önemli anlar:

69. dakikada Deniz Türüç’ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruş baraja çarparak direkten kornere gitti; bu pozisyon Konyaspor için maçtaki en tehlikeli anlardan biriydi. 77. dakikada Jevtovic’in ceza sahası dışından attığı şutta top kaleci Muhammed Şengezer’de kaldı. Uzatma dakikalarında, 90+3. dakikada Karbovnik’in ortasında Shomurodov’un kafa vuruşu yan direğin yanından dışarı çıktı; bu atak da Başakşehir’e geç müdahale olarak kaydedildi.

kadrolar ve hakemler:

Hakemler: Batuhan Kolak, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Rayyan Baniya, Adil Demirbağ (Awaziem dk. 22), Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Toth (Enis Bardhi dk. 73), Gonçalves (Colley dk. 81), Muleka (Mustafa Muhammed dk. 81). Yedekler: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Arif Boşluk, Andzouana, Da Mata, Emir Bars. Teknik Direktör: İlhan Palut.

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram (Hamza Güreler dk. 56), Ba, Kharebashvili (Ömer Ali Şahiner dk. 63), Umut, Kemen, Skov Olsen (Yusuf Sarı dk. 63), Shomurodov, Brnic (Kaluzinski dk. 80), Bertuğ (Fayzullayev dk. 80). Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Onur Bulut, Umut, Berkay. Teknik Direktör: Nuri Şahin.

Maçın son düdüğüyle birlikte her iki ekip de birer puanın sahibi oldu; karşılaşma, özellikle duran toplardan ve kanatlardan gelişen ataklarda çözüm üretme ihtiyacını gösterdi.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA KONYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI BAŞAKŞEHİR İLE 0-0 BERABERE KALDI